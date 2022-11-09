طهران تطلق خيالة الشرطة لإخماد الاحتجاجات وتتبرأ من رياضية من دون حجاب



باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬–‭ ‬طهران

استعانت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بخيّالة‭ ‬الشرطة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬محتجزة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق،‭ ‬بحسب‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصوّرة‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

إيران‭ ‬تنتقد‭ ‬مشاركة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬خارجية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حجاب‮ ‬

فيما‭ ‬انتقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشاركة‭ ‬رياضيّة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬خارجية‭ ‬للتزحلق‭ ‬بالعجلات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تمثّل‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والرياضيات‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بخطوات‭ ‬رمزية‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تأييد‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬القواعد،‭ ‬على‭ ‬الرياضيات‭ ‬الإيرانيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يمثّلن‭ ‬بلادهن‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬خارجية،‭ ‬وضع‭ ‬غطاء‭ ‬للرأس‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نيلوفر‭ ‬مرداني‭ ‬شاركت‭ ‬بلا‭ ‬إذن‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬للتزحلق‭ ‬بالعجلات‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬في‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬للأنباء‭.‬

وأضافت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الرياضية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ترتدي‭ ‬الزي‭ ‬الخاضع‭ ‬لموافقة‭ ‬الوزارة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬شخصي‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مرداني‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتوجت‭ ‬مرداني‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اسطنبول‭. ‬ووفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬رفعت‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬حجابا‭ ‬على‭ ‬رأسها،‭ ‬وارتدت‭ ‬قميصا‭ ‬قطنيا‭ ‬أسود‭ ‬اللون‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬إيران‮»‬‭ ‬بالأبيض‭.‬

‭ ‬وتهزّ‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬توفيت‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬بتهمة‭ ‬خرق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقادت‭ ‬النساء‭ ‬التظاهرات‭ ‬إذ‭ ‬خلعن‭ ‬وحرقن‭ ‬حجابهن‭ ‬بينما‭ ‬رددن‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬وواجهن‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬رغم‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بالعشرات‭. ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬نشرت‭ ‬السلطات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أحصنة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬طهران‭ ‬لإخماد‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬وفق‭ ‬تسجيل‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتحققت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحته‭.‬

وشوهدت‭ ‬وحدة‭ ‬خاصة‭ ‬ضمن‭ ‬دورية‭ ‬تقف‭ ‬أمام‭ ‬صف‭ ‬من‭ ‬الأعلام‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬صادقية‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬طهران‭.‬

وتضم‭ ‬قوة‭ ‬خيالة‭ ‬الشرطة‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ»أسواران‮»‬‭ ‬خيولا‭ ‬تركمانية‭ ‬وعربية‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬شوهدت‭ ‬وحدة‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬خصوصا‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬استعراضية،‭ ‬لكن‭ ‬نشرها‭ ‬أثناء‭ ‬تظاهرات‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬مألوف‭.‬‮ ‬‭ ‬واتبعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تكتيكات‭ ‬عدة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬المسؤولون‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭.‬

وأطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬النار‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬المحتجين‭ ‬مستخدمة‭ ‬الذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬والخرطوش‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وحتى‭ ‬كرات‭ ‬الطلاء‭.‬

كما‭ ‬فرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬شملت‭ ‬منع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬و»واتسآب‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬نفّذت‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬النروج‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬قتلت‭ ‬186‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقتل‭ ‬118‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬منفصلة‭ ‬اندلعت‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬سيستان‭-‬بلوشستان،‭ ‬وهي‭ ‬محافظة‭ ‬يقطنها‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬تقع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭.‬

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