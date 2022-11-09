عيسى والجبوري يؤكدان على تعزيز التعاون و التنسيق المشترك

التقى رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد الاستاذ فارس عيسى الاربعاء (٢٠٢٢/١١/٩) نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة الاستاذ صلاح الجبوري.

وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في البلاد و بالاخص عمل و دور الهيئة في تحقيق العدالة بعد سقوط النظام الدكتاتوري.

وفي جانب آخر من اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الممثلية والهيئة من اجل تحقيق العدالةفضلا عن استمرار اللقاءات بين الجانبين خدمة للصالح العام.

وفي ختام اللقاء شكر نائب رئيس الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة السي د رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان على الزيارة ومتابعته للامور الخاصة بالجانبين،فضلا عن تمشية امور المواطنين بشكل عام.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط