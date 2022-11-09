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فائق زيدان: تجربة النظام البرلماني فاشلة بامتياز وانا مع تغيير النظام إلى رئاسي

وصف رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، تجربة النظام البرلماني في العراق بــ”الفاشلة” بامتياز.

وقال زيدان في حوار خاص مع مركز البيدر للدراسات والتخطيط إن “تجربة النظام البرلماني في العراق فاشلة بأمتياز والاحداث التي ترونها في العراق دليلً على ذلك”، مؤكداً أنه “مع تغير النظام الى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي”.

وأضاف زيدان “تعرضت شخصياً للابتزاز عندما رشحت رئيساً لمحكمة التمييز وتأخرت عملية التصويت سنة بسبب الابتزاز السياسي”.

أدناه نص الحوار:

https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2022/11/876t5t2.pdf

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