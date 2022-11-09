6 نواب من أصول عربية يحتفظون بمقاعدهم في الكونغرس الأميركي



نيويورك- نجح 6 نواب من أصول عربية بالاحتفاظ بمقاعدهم في مجلس النواب الأميركي الجديد، والذي يشكل مع مجلس الشيوخ ما يٌسمى بالكونغرس.

والنواب الستة هم؛ الهان عٌمر (ديقمراطية) عن الدائرة الـ5 بولاية مينوسوتا ورشيدة طليب (ديمقراطية) عن الدائرة 12 بولاية ميتشغان، ودارن لحود (جمهوري) عن الدائرة 16 بولاية الينيوز وغارت نيل غريفس (جمهوري) عن الدائرة السادسة بولاية لويزيانا ودارل عيسى (جمهوري) عن الدائرة 48 بولاية كاليفورنيا وآنا جورج عشو (ديمقراطية) عن الدائرة 16 بولاية كاليفورنيا.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 435 عضوا يتم اختيار عددهم نسبة إلى عدد سكان كل ولاية من الولايات الـ 50 بالإضافة إلى مدينة واشنطن التي لها 3 نواب.

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