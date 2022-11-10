اعتقال عدد من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في 6 محافظات



أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة وضبط أسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت الاستخبارات في بيان أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة الاولى والثامنة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( البصرة والانبار وميسان وكركوك ونينوى وديالى )”.

وأضافت أنه “تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين في الموصل والمجر و 20 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في الاقضية ( القرنة والمشرح والدير والموصل وخانقين وقلعة صالح ) وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب اصولياً”.

وتابعت أن “مفارز الاستخبارات العسكرية لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة بعد البحث والتفتيش تمكنت من ضبط أسلحة غير مرخصة في قضاء ابو الخصيب و منطقة الخورة ليتم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها”.

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