Posted on by

الإعلان عن قائمة المنتخب الألماني النهائية في المونديال


أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني هانز فليك، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لكأس العالم، الذي سينطلق في العشرين من الشهر الجاري بحضور منتخبات اليابان ، كوستاريكا وإسبانيا في مجموعته .
هذا وسيلعب المنتخب الألماني أولى مبارياته في كأس العالم أمام نظيره الياباني في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وتستضيف دولة قطر، نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close