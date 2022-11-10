القرآن محاولة لقراءة مغايرة ١٢٣

ضياء الشكرجي

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وَإِذ أَخَذَ اللهُ ميثاقَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَلا تَكتُمونَهُ فَنَبَذوهُ وَراءَ ظُهورِهِم وَاشتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَليلًا فَبِئسَ ما يَشتَرونَ (١٨٧)

من الطبيعي أن المؤمنين بالقرآن وحيا إلهيا لا يملكون إلا أن يصدقوا بكل ما ينبئهم به القرآن، كتاب الله بالنسبة لهم. ولكن مع عدم ثبوت إلهية القرآن للكثير من الناس، أو ثبوت عدم إلهيته لكثيرين آخرين، فليس لهؤلاء من سبيل لمعرفة مدى حقيقة ما يرويه القرآن من أحداث سابقة أو قادمة، خاصة فيما هو الأمر مع الحياة الأخرى. مع افتراض وجود ثمة ميثاق أخذه الله من ثمة قوم، والمعنيون هنا هم أهل الكتاب، فبلا شك لا يقصد به حسب القرآن التخاطب المباشر بين الله وأهل الكتاب، فالخطاب المباشر أو عبر الوحي يتم حسب عقيدة الإسلام مع الأنبياء المرسلين حصرا. وهنا يثار أكثر من إشكال، الأول هو من الذي يثبت لنا أن هؤلاء هم حقا أنبياء ورسل الله؟ ومع فرض ذلك، فمن أين نعلم أن ما يرويه القرآن بأن الله أخذ ميثاقا من اليهود والنصارى عبر موسى وعيسى، فقطعوا على أنفسهم العهد بالالتزام بميثاق الله؟ فأهل الكتاب الذين عاصروا نبي الإسلام لم يعلموا من خلال كتبهم التي بين أيديهم، ولا من خلال أحبارهم ورهبانهم أن الله قد أخذ الميثاق من أجدادهم. ثم كيف يمكن أن يقطع جيل ما عهدا على نفسه يلزم به الأجيال التي ستولد من صلبه من بعده عبر كل الأزمنة؟ القرآن يقصد بالميثاق هو أن يصدقوا بنبي الإسلام ويتبعوه عندما يظهر ويعلن دعوته. وهذا ما يدعيه القرآن وحده، ولا أساس له في التوراة والإنجيل، إلا اللهم في ثمة توراة وإنجيل حقيقيين غير محرفين، هما غير التوراة والإنجيل اللذين كانا بين يدي اليهود والمسيحيين، والذي يقول الإسلام أنهما غير اللذين أوحى بهما الله إلى رسوليه موسى وعيسى. ولم يظهر نبي الإسلام لهم ذينك الكتابين الأصليين غير المحرفين، حتى يتحققوا من صحة دعواه. فهل من المعقول أنهم يكونون مستحقين للعقاب، لأنهم لم يصدقوا بدعوى لم يظهر لهم صاحبها الأدلة المقنعة لهم؟ لماذا اختص الله القرآن بخاصية الحفظ من التحريف بقول: «إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ»، ولم يجعل ذلك للتوراة والإنجيل، ليكون الكتاب السابق حجة للكتاب اللاحق، والكتاب اللاحق مصدقا للسابق؟ الجواب المشهور الذي يصدر عن المدافعين عن القرآن والإسلام، إن الحكمة الإلهية تستوجب حفظ الكتاب الذي سيكون ساري المفعول من يوم نزوله إلى يوم القيامة، ولا يجب أن يشمل ذلك الكتب السابقة التي انتهى مفعولها بنزول الكتاب والدين الخاتمين والناسخين لما قبلهما. وهذا تبرير واهٍ جدا، إنما يحاول أصحابه إقناع أنفسهم به، ولا عتاب عليهم، إذ حشيت عقولهم، كما حشيت عقول غيرهم من بديهيات مدعاة وموروثة. تبقى الحجة غائبة على اليهود والمسيحيين بترك دينيهما واعتناق الدين الجديد، ومن لم تقم الحجة عليه، لا عقاب عليه.

لا تَحسَبَنَّ الَّذينَ يَفرَحونَ بِما أَتَوا وَّيُحِبّونَ أَن يُحمَدوا بِما لَم يَفعَلوا فَلا تَحسَبَنَّهُم بِمَفازَةٍ مِّنَ العَذابِ وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ (١٨٨)

بقطع النظر عن أسباب النزول المفترضة، أو أسباب التأليف أو الاستنزال، ومن المقصود بهذه الخصال، فهي خصال مذمومة، سواء اتصف بها اليهود أو النصارى أو المسلمون أو غيرهم. فالإنسان من طبيعته أن يفرح عندما ينجز أمرا مهما، ولحد هنا لا يعتبر هذا الفرح مثلبة، لكن الفرح الذي يقصده القرآن، هو ما يكون على نحو التفاخر والتباهي وعلى نحو تضخم الذات، سواء الفردية أو الجماعية. لكن كون هؤلاء أيضا «يُحِبّونَ أَن يُحمَدوا بِما لَم يَفعَلوا»، فهذا ما نشاهده عند الكثير من الأقوام أو أتباع الأديان أو الحضارات، فنرى مثلا شعبا ما يفتخر بحضارة إنسانية شامخة بناها أسلافه قبل آلاف السنين، ولم يكن له أي دور فيها. وعلى صعيد الأديان، فكثيرا ما يفتخر أتباع دين، بما في ذلك الكثير من المسلمين بأمجاد الماضين، رغم أنهم في حاضرهم لم يحققوا أي مجد، يستحق أن يفتخر به، ورغم أن بعض الأمجاد عندهم، تعتبر مثالب وسيئات، كبطولات الانتصار على شعوب أخرى وإدخالهم عنوة في دينهم، فمثل هذا السلوك يعد وفق قيم العصر من الجرائم التي اعتذرت الشعوب الراقية عن ارتكاب أسلافها لها. لكن مؤلف القرآن يعني بهذه الخصال الذميمة فقط أولئك الأقوام التي لم تتبعه في دينه، فهؤلاء عنده لا بد من استحقاقهم للعذاب الأخروي الأبدي، فهو يقول عنهم: «فَلا تَحسَبَنَّهُم بِمَفازَةٍ [أي بخلاص] مِّنَ العَذابِ وَلَهُم عَذابٌ أَليمٌ».

وَللهِ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ (١٨٩)

بلا شك إن خالق شيء ما هو مالكه. فالفنان المبدع والمفكر المبدع والعالم المبدع، كل منهم مالك ما أنتجه إبداعه، إن كانت تلك الملكية مادية أو معنوية، أو كلاهما. ولذا فالذي أبدع الكون من العدم، هو مالكه، والذي كان قادرا على هذا الخلق والإبداع والإتقان قادر على كل شيء، إذا سلمنا بما نؤمن به من خالق، وبكونه العلة الأولى للوجود التي لا علة لها، لكونها ضرورية الكؤون، مع إن الذي لا يؤمن بهذه الحقيقة غير ملوم، لعدم قدرته على الاقتناع بالأدلة العقلية لذلك.

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