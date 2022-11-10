المتحدث باسم حكومة كوردستان: اتفاق الكتل السياسية ينص على تشريع قانون النفط والغاز خلال 6 اشهر



أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الخميس، ان حكومة إقليم كوردستان لديها دائماً نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “إن حكومة إقليم كوردستان كانت ولا تزال لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة خلال الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان”، مردفاً و”لكننا لم نتمكن من حل هذه الخلافات بسبب المعوقات التي واجهتنا”، مؤكداً “مازلنا جادين في حل هذه الخلافات”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات قريباً”.

مردفاً بأنه “سيتم بحث عدد من الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة في هذه الزيارة، ويتعلق بعضها بالشؤون التنفيذية ويتعلق البعض الاخر بالشؤون التشريعية”.

مشيرا الى أنه “من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها هي الموازنة ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور”، وتابع “هناك اتفاق مع الحكومة الاتحادية على كيفية اعداد الموازنة، واعطاء حصة إقليم كوردستان وفقا للدستور”، مضيفا أن “هناك تنسيقا جيدا بين ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي لحل المشاكل المالية بين الجانبين”.

مبيناً ان “الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية”.

وحول علاقات حكومة إقليم كوردستان مع دول الجوار قال “ان حكومة إقليم كوردستان تحترم سيادة دول الجوار ويجب على هذه الدول ان تحترم سيادة إقليم كوردستان، ونحن على استعداد لإجراء مباحثات مع اي دولة لديها اية مخاوف”.

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