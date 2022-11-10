تغير المناخ: الإنكار والتشكيك في المخاطر

د زهير الخويلدي

تمهيد

يُستخدم “الشك الجوهري بشأن تغير المناخ” وصفة “الشك بشأن تغير المناخ” بالإضافة إلى تعبيرات مثل “إنكار تغير المناخ” على نطاق واسع جدًا للحديث عن “مجموعة متماسكة إلى حد ما من الحجج ومجموعات الأفراد الذين رفض أو تحدي أو تحدي الأطروحة السائدة / الأرثوذكسية القائلة بأن المناخ العالمي يتغير في المقام الأول بسبب الأنشطة البشرية وأن هذه التغييرات ستؤثر بشدة على كل من النظم البيئية والسكان إذا لم يتم إيقافها “. ترتبط هذه الظاهرة بـ “الخلافات المناخية”، وهي جزء من اتجاه عالمي أكثر يتمثل في التشكيك في العلم أو العواقب المستمدة من المعرفة العلمية (مثل سياسات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري). هذه الظاهرة كان لها ولا يزال لها تداعيات وتأثيرات كبيرة في مجتمعاتنا. إنه ناتج عن تقارب عوامل مختلفة (نفسية، اقتصادية، سياسية، أيديولوجية، اتصالية، إلخ) مما يجعلها نوعًا من الرموز المزعجة لعصرنا. على حد تعبير الجغرافي فريديريك ألكسندر وزملاؤه، “تنطوي قضية المناخ أيضًا على مصالح اقتصادية وجيوسياسية وجيوستراتيجية كبيرة. الطريقة التي يتم بها نسخها ونشرها تضيف عنصرًا من التعقيد. “ليست هناك حاجة لتبرير العلاقة بين أشكال الشك المناخي وإنكار المناخ بمفهوم” الجمهور “. ليس هناك ما هو “عام” ومشترك أكثر من المناخ وحالته، والتي تشكل بلا شك منفعة مشتركة؛ لقد “تحول تغير المناخ من ظاهرة مادية في جوهرها إلى ظاهرة سياسية واجتماعية وثقافية في نفس الوقت – وبالتالي تمثل تحديًا في الاتصال”. تتعلق تحديات مكافحة تغير المناخ بالعلاقة بين مجال البحث العلمي والتقنيات، والأجندة السياسية والجيواستراتيجية والاقتصادية، والرأي العام، وبناء أطر التفسير الإعلامي التي هي إلى حد ما مواتية أو مخالفة لهذه المعركة، في تتضمن أيضًا أشكالًا من المعلومات المضللة.

التوترات المصطلحية

النقطة الأولى التي يجب التأكيد عليها تتعلق بالقضايا الإستراتيجية والخطابية المتعلقة بالكلمات المستخدمة للحديث عن هذه الظاهرة. بل هو مصطلح ليس من أصل علمي ولا يستثنى من النقد أو الصراع. إن استحضار فئة التشكك، وفقًا للمنتقدين، قد يكون مجزيًا بالفعل ، أو غير دقيق على أي حال (حتى لو بدا ، في البداية ، أن هذه الفئة تنتقد المتحدثين باسمها). يشير عالم البيئة الاجتماعية هايدن واشنطن ، على سبيل المثال ، إلى أن “العديد من منكري تغير المناخ يطلقون على أنفسهم اسم” المتشككين “في المناخ … ومع ذلك ، فإن رفض قبول” رجحان الأدلة “ليس شكًا ، بل هو الإنكار ويجب تسميته باسمه الحقيقي . ان استخدام مصطلح “المتشككون في المناخ” هو تشويه للواقع . ان الشك أمر صحي في كل من العلم والمجتمع ؛ الإنكار ليس ”. لذلك سيكون اغتصابًا لخاصية محددة للعقلية العلمية ، والتشكيك باعتباره استجوابًا منهجيًا للمعرفة المكتسبة. صحيح أن بعض منكري تغير المناخ يستخدمون أيضًا مصطلح “الواقعيون المناخيون” ، وهو مصطلح مفيد للغاية ويستحضر إطارًا تفسيريًا يميل إلى “الجدية” العلمية من جانبهم. يبني الخطاب معارضة أقلية مستنيرة لـ “الفكر السائد” “الدافئ” وللمؤسسات التي تعتبر ضارة مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛ في بعض الأحيان يتم حشد نظريات المؤامرة . تعريف “منكري المناخ” أو “منكري تغير المناخ (البشري المنشأ)” أكثر دقة ، ولكن بالنسبة للبعض قد يثير إشارة إلى إنكار الهولوكوست ؛ هناك أيضًا المصطلح الإنجليزي “مناقض” وآخرون مثل ” العداوة للعلم” و ” إنكارية ” و “صف ” يقترح وصف الوصف ، مع التأكيد على أن هذه التعبيرات تغطي مواقف مختلفة: “يبدو أنه من الأفضل النظر إلى الشك والإنكار على أنهما سلسلة متصلة ، مع وجود أفراد معينين (ومجموعات المصالح) لديهم وجهة نظر متشككة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري … وآخرون ينكرون ذلك تمامًا”. ألكساندر ، ف.أرجونس ، ور. بينوس يؤكدون أيضًا على الحاجة إلى الحديث عن التشكك المناخي بصيغة الجمع ، والتي “تجد نفسها ، مع ذلك ، على فكرة أنها ستزعج حقيقة رسمية مشكوك فيها علميًا” “، بفرض خيارات اقتصادية مكلفة أو غير فعالة ، ومن شأنها أن تعرقل التنمية الاقتصادية”.

تاريخ المفهوم وحقيقته

تراكمت النتائج العلمية حول التغير المناخي البشري المنشأ منذ القرن التاسع عشر واكتشاف تأثير الاحتباس الحراري في عام 1824 من قبل عالم الرياضيات والفيزياء جان بابتيست جوزيف فورنييه (1768-1830) ؛ أصبح الإجماع بين المتخصصين مرتفعًا للغاية. أظهرت العديد من الدراسات وجود إجماع شبه كامل (بين 97٪ و 100٪) بين المتخصصين في المناخ ؛ تُظهر دراسة الجيولوجي جيمس باول لعام 2019 إجماعًا كاملًا. قدرت مقالة في مجلة طبيعة في عام 2018 احتمال أن يكون تغير المناخ الحالي من صنع الإنسان بنسبة 99.9 ٪ . إلى جانب هذا التاريخ من البناء التدريجي للمعرفة العلمية ، تم إجراء شكل أقصر من أشكال الاستجواب والرفض والنفي التي تمت مناقشتها بشكل أو بآخر ، صريحة أو ضمنية ، ذات مصلحة ذاتية أو عفوية ، إستراتيجية (الأشكال الحقيقية للتضليل ، “الدعاية” و الضغط ، من قبل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة) أو على مستوى أكثر الهواة و “السذاجة” ، المرتبط بنقص المعلومات الجيدة أو بسبب تفسيرات الأقلية . في منتصف التسعينيات ، بدأ استخدام تعبير “التشكيك في المناخ” على نطاق واسع في الولايات المتحدة ، ولا سيما للتنديد بحملات التأثير التي تقوم بها الأقليات من العلماء ، على سبيل المثال من قبل الصحفي روس جيلبسبان . أظهر المؤرخان إريك م.كونواي و نعومي أوريسكس (2010) ومؤلفون آخرون (انظر دنلاب ، جاك ، 2013) تطبيق “استراتيجية الشك” (مما خلق انطباعًا بأن العلم غير مؤكد فيما يتعلق بموضوع ما ، وأنه نقاش علمي قيد التنفيذ) واستغلال النهج العلمي لتغير المناخ (بعد مواضيع أخرى مثل آثار التبغ على الصحة ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، والأمطار الحمضية ، ومبيدات الآفات) من قبل مجموعة من مجموعات المصالح و “مراكز الفكر” “المحافظة” ( معادية للوائح الدولة وحماية البيئة والقيود المفروضة على الأعمال التجارية) في الولايات المتحدة على وجه الخصوص (مثل معهد هارتلاند ومعهد مارشال) ، ولكن ليس فقط (انظر الدراسات الخاصة بمراكز الفكر المتشككة في المناخ في أوروبا وخاصة في ألمانيا ؛ بوش ، جوديك ، 2021 ؛ ألميرون ). ومن بين المناهج الأخرى ، حشدت تلك المتعلقة بالتأثير مجموعة صغيرة من العلماء ، على سبيل المثال الفيزيائيين “القوميين” السابقين ، المعادين للبيئة وتدخل الدولة ، لخلق انطباع عن الجدل العلمي في العالم ، والرأي العام وأحيانًا يهاجمون مباشرة علماء المناخ المشهورين. كانت إحدى الآليات الإعلامية المستخدمة في هذه الاستراتيجيات ، بالإضافة إلى دعم المجموعات الإعلامية المؤاتية ، هي استخدام “عقيدة الإنصاف” أو توازن وسائل الإعلام ، والتي تنص في حالة الجدل على إعطاء نفس المساحة الإعلامية لـ كلا الموقفين. ، مما يخلق تشويهاً في العلاقة بين النقاش العلمي وتمثيله الإعلامي عندما يعارض المرء علماء المناخ على “الخبراء” غير المتخصصين . يهدف هذا البعد من التواصل بين النفوذ والضغط إلى التأثير في وسائل الإعلام والأجندات السياسية والرأي العام من خلال “تصنيع الجهل” (موضوع دراسة علم الألفاظ) من خلال ظهور الجدل العلمي. إنه جزء من ظاهرة إنكار المناخ والتشكيك . ومع ذلك ، لا يمكن اختزال التشكيك في علم المناخ و / أو عواقبه إلى أشكال من الإغراء الاستراتيجي. فيما يتعلق بجانب آخر من التشكك المناخي ، يجب أن نذكر جميع المواقف “الساذجة” (فيركاني ، 2015). عالمة البيانات كاثي م. يتذكر ترين وزملاؤه (ترين ، ويليامز ، أونيل ، 2020) في هذا الصدد التمييز بين المعلومات المضللة و “المعلومات المضللة” (المعلومات المضللة ، بقصد الخداع أو بدونه ، والتي تعتبر المعلومات المضللة مجموعة فرعية منها) ، وتداول المعلومات المضللة. الذي تفضله خصائص معينة للشبكات الاجتماعية الرقمية مثل المثلية (يتم تعزيز الاتصال مع حاملي الأفكار المتشابهة) ، والاستقطاب و “غرف الصدى” (الشبكات التي يتم فيها تعزيز الأفكار والمواقف من خلال التكرار والتأكيد المتبادل) ، ولكن أيضًا الحملات التي استخدام الروبوتات وتقنيات التسويق الماكر. تطور الوضع في فرنسا بين بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (مع اتخاذ المواقف العامة لصالح المناخ ، مثل موقف جاك شيراك ( 1932-2019) وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. العلوم والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( ظهرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على وجه الخصوص في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يتذكر ف. ألكساندر وزملاؤه (2020 ) أن تغييرًا حدث في فرنسا خلال الرأي الذي أصدرته أكاديمية العلوم في عام 2010 ، والذي أكد أطروحات الإنسان الاحتباس الحراري وإمكانياته الخطيرة ، دون القضاء تمامًا على وجود أشكال من الشك المناخي ، والتي يتم التعبير عنها على سبيل المثال في وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية.

الريبية والإنكار: السمات والأنماط

الفيلسوفة كارين إدفاردسون بيورنبرغ وآخرون. (2017) توليفًا للأدبيات العلمية حول إنكار / الشك في تغير المناخ. قد يتعلق الإنكار بوجود ظاهرة الاحتباس الحراري (إنكار الاتجاه) ، وإسناد هذا الاحترار إلى البشر (إنكار الإسناد) ، والتأثيرات السلبية على الإنسان والبيئة (إنكار التأثير / الشك) ، أو الإجماع بين العلماء (إنكار الإجماع). من الضروري أن نضيف إلى أشكال الإنكار الصريح ، الأقل حضوراً اليوم في بلدان أوروبا ، شكلاً ضمنيًا أكثر من الإنكار: لا يتم التشكيك في المعرفة المتعلقة بالمناخ ، ولكنها تفتقر إلى الجهد والإرادة لترجمة هذه المعرفة في العمل. ، ويوجه الناس انتباههم ببساطة إلى شيء آخر ، كما هو الحال في المجتمع النرويجي الذي درسه عالم الاجتماع كاري ماري نورجارد (2011). يميز الشك في الأدلة ، فيما يتعلق بالوجود ، والإسناد إلى الإنسان ، والآثار السلبية ، عن الأشكال الأخرى للشك ، التي تهم العملية العلمية لإنتاج المعرفة (العملية) والاستجابات لتقديم (الاستجابة). تركز الشكوك حول العملية العلمية ، على سبيل المثال ، على عيوب عمليات مراجعة الأقران ، ووزن المختبرات القائمة فيما يتعلق بالبحوث المتنافرة ، إلخ. أخيرًا ، فإن الشكوك حول الإجابات التي يجب تقديمها تتعلق بالشكوك والانتقادات وردود الفعل ضد مقترحات السياسات والأدوات لمكافحة تغير المناخ (ضريبة الكربون ، وسعر الكربون ، وما إلى ذلك): “لأنها تتناول قضايا الحوكمة التي الصلة مستقلة تمامًا عن قضية المناخ الشك في الاستجابة متاح لجمهور عام أوسع بكثير “. يقترح دبليو فان رينسبيرغ أيضًا سلسلة متصلة بشأن اليقين من التشكيك في المعرفة المناخية ، والتي تمتد من الشك المعتدل (المعتدل) في عدم اليقين إلى التشكيك الشديد في التفنيد والرفض. المتخصص في الاقتصاد القياسي باسكال ديثيلم وأستاذ الصحة العامة مارتن ماكي (2009) اقترح خمس خصائص لإنكار المناخ ، لخصها بيورنبرغ (2017): “نظريات المؤامرة ، والاعتماد على خبراء زائفين ، والانتقائية في اختيار المقالات التي تبدو معزولة لدعم ادعاءاتهم ، والتوقعات المستحيلة لنتائج البحث ، والتحريف والأخطاء المنطقية الصارخة. شخصيات أخرى لخصها بيورنبرغ هي “التشكيك في الدوافع الشخصية ونزاهة العلماء ، وتصوير القضايا على أنها تهديدات للحرية الفردية ، وتصوير العلم السائد على أنه قائم على معتقد فلسفي أو ديني معين” .

الجهات الفاعلة في التشكيك في المناخ وإنكار المناخ

يمكن أن ينتمي أبطال النهج المتشكك إلى المناخ إلى مجالات مختلفة: علمي (على وجه الخصوص ، باحثون من خارج علوم المناخ أو هامشي) ، وسياسي (مثل رؤساء الدول ، من جاير بولسونارو إلى دونالد ترامب ، عبر نيكولا ساركوزي) ، والاقتصادي (الصناعات ، وجماعات الضغط. والمنظمات القطاعية) ، ووسائل الإعلام (صحفيون أفراد أو مجموعات إعلامية مثل روبرت مردوخ) ، وأيضًا مخاوف ، وفقًا لـبيورنبرغ (2017) ، “الجمهور”. في الحالة الأخيرة ، قامت العديد من الدراسات بتحليل الوضع الأمريكي ، وخاصة (وبشكل متزايد) المستقطب على طول الانقسامات السياسية و “الأيديولوجية” ، حيث من المرجح أن يؤمن الناخبون الديمقراطيون بتغير المناخ الناتج عن الإنسان أكثر من الناخبين الجمهوريين. علاوة على ذلك ، أظهر البحث (كاهان وآخرون ، 2011) أنه في الولايات المتحدة ، امتلاك المزيد من المهارات العلمية (التي تعطي انطباعًا بالقدرة على إتقان الموضوع) يمكن أن تزيد من الشكوك ، خاصة إذا كانت النظرة العالمية معارضة أيديولوجيًا المعلومات الواردة وعواقبها. منذ عام 2008 ، يقدم برنامج ييل للتواصل بشأن تغير المناخ مسحًا مناخيًا للرأي العام الأمريكي ، والذي حدد “6 أمريكتين مختلفتين”: القلق ، المعني ، الحذر ، المنفصل ، المشكوك فيه (المشكوك فيه) والرافض (رافض ، موقع برنامج ييل للاتصال بتغير المناخ). “يعتقد الرافضون أن الاحتباس الحراري لا يحدث ، وليس من صنع الإنسان ، أو ليس تهديدًا ، ومعظمهم يؤمنون بنظريات المؤامرة (على سبيل المثال ،” الاحتباس الحراري هو خدعة “)”. في عام 2020 ، مثلت الفئتان الأخيرتان 12٪ و 8٪ من الذين تمت مقابلتهم ، وهي نسبة كبيرة لكنها أقلية (مقارنة بـ 26٪ من أولئك الذين انزعجوا و 29٪ من المعنيين). مستقطب: في فرنسا ، على سبيل المثال ، أظهر مسح كنتار لشركة فاتنفول السويدية لإنتاج وتوزيع الكهرباء في يناير 2021 أن 80٪ من الفرنسيين قلقون بشأن هذا الموضوع ؛ علاوة على ذلك ، أظهر استطلاع أجرته الأمم المتحدة في 50 دولة بعنوان “تصويت الناس للمناخ” في يناير 2021 أن 64٪ من المستجيبين اعتبروا أن العالم في حالة نشوء مناخي. لكن المواقف تبقى متعددة ، ما يسمى بجماعات “اليمين المتطرف” الموجودة في العديد من البلدان مواقف متشككة في المناخ ، ويمكن أن تصبح وسائل الإعلام مكانًا للتعبير ونشر المواقف المتشككة بالمناخ أو الإنكار ، وفقًا لعمليات بحث متعددة. أظهر أخصائيو الاتصال البيئي جيمس بينتر وتيريزا آش (2012) ، على سبيل المثال ، في الماضي ، في العديد من البلدان (بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة) ، العلاقة بين الانتماء “اليميني” لوسائل الإعلام ونشر ” مقالات إنكار “. فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الرقمية ، أظهرت الأبحاث أيضًا دورها في استمرار مواقف الشك والإنكار ، مثل تلك الموجودة في “غرف الصدى” لعلماء الاجتماع شون دبليو إلساسر ورايلي دنلاب (2012). يتحدث هؤلاء المؤلفون (في عام 2013) عن “غرفة الصدى المحافظة” والتي ، في حالة تغير المناخ ، لا تتكون فقط من وسائل الإعلام المحافظة الرئيسية مثل التلفزيون والراديو والصحافة المكتوبة ولكن أيضًا من مجموعة من المدونين – بما في ذلك العديد من “العلماء المواطنين” الذين نصبوا أنفسهم – وأتباعهم المخلصين ، الذين يعملون معًا للترويج لبعضهم البعض ، والعلماء المتناقضين وجميع العناصر الأخرى للآلة. ينكرون في جهد متبادل لتقويض الواقع والتهديد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

دوافع وأسباب الإنكار والارتياب

أظهرت الأبحاث ، بمرور الوقت ، طرقًا مختلفة لشرح ظاهرة التشكيك وإنكار علم المناخ (والعلوم بشكل عام) ، من خلال تمييز الأشكال الساذجة للعيون المهتمة. حيث أثار أسبابًا مثل التعلق بالثروات (الجشع) ، والأيديولوجيا ، والمعتقدات الشخصية والمجتمعية ، وأحيانًا الغرابة ، أو على العكس ، اعتمادًا على السياق ، تكلفة الانفصال عن المواقف المهيمنة لمجموعته الثقافية والأيديولوجية ، التقيد الانتقائي بالمعلومات التي ينشرها قادة مجتمعه (وبالتالي إنشاء “غرف الصدى”) ؛ في الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، مثل الأمية العلمية والأيديولوجيات والهويات الجماعية اليمينية.على المستوى النفسي ، يجب أن نتذكر أهمية التحيز التأكيدي والتنافر المعرفي ، مما يؤدي إلى دحض أو إضفاء الطابع النسبي على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ التي “تزعجك” وتظهر على النقيض من رؤيتك وعاداتك الراسخة . من العوامل الحاسمة الأخرى ، فيما يتعلق برؤية العالم والقيم وتأثيرات أشكال معلومات مضللة وسيئة؛ وفقًا للاقتراح ، أثبتت الدراسات آثار التصور الخاطئ بأن الجدل العلمي مستمر. فيما يتعلق بالقيم ، فإن التأثيرات الأقوى مستمدة من مزيج من الرؤى الفردية ، البشرية ، المحافظة ، النيوليبرالية ، إلخ. البحث النفسي والاجتماعي حول مقاومة الاحتباس الحراري مفيد جدًا لتعميق هذه العوامل. بالنسبة لـستوكنيس، من بين عناصر أخرى ، فهو يؤكد على أهمية رفض الخطابات السلبية (“العذاب والكارثة”).

الردود على إنكار المناخ والريبية

ت بيورنبرغ (2017) يلخص بعض الأبحاث حول الاستجابات لإنكار المناخ والشك من خلال إظهار أن الباحثين ركزوا على سلسلة من النقاط: أهمية الاستجابات الخاصة بالسياق ؛ تثقيف الجمهور في التفكير النقدي والنظرة الصحيحة للعملية العلمية وعدم اليقين ؛ حشد العلماء في الفضاء العام ليكونوا أكثر نشاطا (ولكن أيضا أكثر انعكاسا) للخطاب والمساهمين. فيما يتعلق بالاتصالات المتعلقة بتغير المناخ ، يعد “الدليل” الذي تم تحريره بواسطة ديفيد هولمز ولوسي ريتشاردسون (2020) و موسوعة أكسفورد للاتصالات المتعلقة بتغير المناخ (2018) مراجع مهمة. وجهات النظر العالمية بدلاً من الافتقار إلى المعرفة الواقعية تؤدي إلى إنكار العلم. فيما يتعلق باستراتيجيات الاتصال ، يقترح بعض المؤلفين التركيز على الخطابات والقصص الملموسة والإنسانية ، وعلى ما يمكن فعله وعلى فوائد السلوكيات المؤيدة للبيئة ، وبدرجة أقل على العيوب والسلبيات . نؤكد أيضًا على أهمية مناقشة الاهتمامات والقيم الأساسية (للابتعاد عن التركيز الوحيد على البيانات). أظهر بحث مثير للاهتمام فائدة ممارسة “التحصين المسبق” بناءً على نظرية التلقيح (يقاوم المرء بشكل أفضل محاولة الإقناع إذا تم “تلقيح” مقدمًا): شرح بطريقة وقائية أخطاء وعيوب المناخ غير الصحيح المعلومات ، وتسليط الضوء على الإجماع العلمي ، وتحييد الآثار السلبية للمعلومات المضللة والمعلومات المضللة . من بين أمور أخرى ، مواقع “فضح” (إزالة الغموض) عن الحجج المتشككة في المناخ ، أو شجب التأثير حملات ، بالإضافة إلى العديد من المدونات والمنشورات من قبل علماء المناخ وغيرهم من المؤلفين الذين يتفاعلون مع الخطب المتشككة والرفض. كما تقدم جامعة كوينزلاند (أستراليا) حول “فهم إنكار تغير المناخ”. يتحدى تغير المناخ أحيانًا الأفراد بشكل عميق ، وعاداتهم ، ورؤيتهم للعالم ، وحميميتهم وروحانياتهم. في مواجهة هذه التحديات والمسؤوليات التي تنطوي عليها ، كتب الفيلسوف كليف هاميلتون “نحن جميعًا متشككون في المناخ” ، أو على الأقل – كما نقول – نميل إلى الوجود. إن التحدي المتمثل في الحفاظ على ظروف ملائمة للسكن على كوكب الأرض للبشر والكائنات الحية الأخرى يولد ، من بين أمور أخرى ، جهودًا كبيرة لجذب (أو تحويل) انتباه الجمهور ، وكذلك التزامهم ودعمهم وممارستهم. لذلك يجد الجمهور الحقيقي والخيالي نفسه في قلب الاستراتيجيات والجهود الرمزية المتباينة (من بين أمور أخرى). الجهود المبذولة لدمج شكل صحيح وأخلاقي من التفكير النقدي (الذي يتغلب على حواجز العمل ومزالق استراتيجيات الشك والتقاعس عن العمل) بشأن تغير المناخ ، وتسريع وإدارة ضخامة التحولات التي ينطوي عليها ، تمثل في هذا السياق تحديًا حاسمًا في عصرنا. فهل تكفي تنظيم مؤتمرات دولية للتصدي لهذه التغيرات المناخية؟

كاتب فلسفي

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