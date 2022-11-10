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“جينيل إنرجي” البريطانية: أكثر من 20 مليار دولار حجم استثماراتنا النفطية بالإقليم

قالت شركة “جينيل إنرجي” البريطانية، يوم الخميس، إن حجم استثماراتها في القطاع النفطي بإقليم كوردستان العراق تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التنفيذي لشركة “جينيل إنرجي” خلال حفل برنامج المنح الدراسية المشترك بين الشركة، والجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال المسؤول في الشركة خلال الكلمة، إن الشركة تعمل في الإقليم منذ العام 2002 أي منذ 20 عاما، وانها عملت مع 300 شركة أخرى.

وأضاف نحن لا نريد لاقليم كوردستان ان يعتمد على النفط فقط بل يتعين أن تتعدد موارده الاقتصادية، مؤكدا أن الشركة ستواصل دعم ومساعدة الإقليم.

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