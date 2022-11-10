سيدة عربية بحالة حرجة بعد عملية شفط دهون بمركز تجميل



عمان – كوثر صوالحة

بدأت وزارة الصحة امس بإجراء تحقيق في قضية سيدة عربية اجرت عملية شفط دهون يوم الأحد الماضي وأدخلت في اليوم التالي، لمستشفى خاص وهي بحالة صحية خطرة للوقوف على الظروف والملابسات لتدهور حالتها الصحية والذي استدعى نقلها إلى العناية المشددة.

وقد اكد المستشفى ان السيدة العربية راجعت قسم الطوارئ في اليوم الثاني للعملية وهي تعاني من آلام شديدة في منطقة الارداف والبطن بسبب عملية شفط دهون من الخصر والبطن وحقنها بالارداف .

وبين التقرير الصادر عن المستشفى ، والذي وصل « الدستور « نسخة منه أن المريضة أدخلت الطوارئ بعلامات حيوية ذات ضغط منخفض 36/66 ونبض 115 والاوكسجين 96 .

واكد المستشفى ،إنه تم إجراء اللازم للسيدة في الطوارئ، الا ان الحالة استمرت في التدهور حيث تم طلب دكتور تجميل وترميم لمعاينة الحالة.

واشار التقرير الى أن الحالة العامة للمريضة حرجة وغير مستقرة وتعاني من انخفاض ضغط الدم وارتفاع نبض القلب وانخفاض في مستوى الدم وهي تخضع للعلاج باشراف طبي من تخصص الكلى والباطني والقلب وجراحة التجميل والترميم في العناية الحثيثة .

وحسب التقرير الرسمي فإن المريضة تعاني من صدمة ونقص الدم وقصور كلوي حاد وضعف بعضلة القلب ونقص الأوكسجين مما استدعى إدخالها غرفة العناية المشددة وتم استدعاء اختصاصيي قلب وباطني وكلى لعمل اللازم للمريضة .

مصدر في الوزارة أكد أن السيدة قامت بالإجراءات الجراحية في مركز داخل منزل بمنطقة غربي عمان، حيث أجريت لها جراحة تجميلية لشفط الدهون من قبل طبيبة غير مختصة (طب عام ) مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى مستشفى خاص في عمان، وجرى إدخالها إلى قسم العناية الحثيثة وحالتها خطرة.

وعلى ذات الصعيد ، نفذت لجنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء و الأجهزة الامنية مداهمة لمركز تجميل في منطقة الصويفية يعمل على إجراء عمليات بوتكس وفيلر وشفط دهون .

وبعد المداهمة تبين أن مالكة المركز تدعي أنها طبيبة جلدية، وهي غير مسجلة في سجلات نقابة الأطباء ولم يكن اسمها مدرجا في اي سجل طبي في المملكة.

وتفتقر الغرفة التي تجرى فيها العمليات الى أية أجهزة متخصصة وأن التخدير يتم بشكل موضعي فقط ولا يحتوي المركز على اي اسعافات أولية والجهاز المستخدم لا يرقى لأية معايير أمان إضافة إلى أن المركز لا يحتوي على أجهزة إسعاف أولية .

يشار الى ان عملية شفط الدهون آمنة اذا تم اجراؤها بالشكل الدقيق المناسب لحالة كل مريض .وحسب المصادر الطبية من الممكن ان تسبب وفاة واحدة لكل 5000 حالة .

كما انها تعتبر أكثر عمليات التجميل رواجًا في العالم، وعلى الرغم من نتائجها المبهرة والمغرية في ذات الوقت قد يكون لها العديد من المخاطر الصحية أبرزها خسارة كمية كبيرة من الدم أثناء العملية، ما قد يسبب حدوث صدمة دموية وضرر في أعضاء الجسم الداخلية، والعضلات، والأعصاب، والأوعية الدموية .

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