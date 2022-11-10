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صحة الكرخ / مركز الجهاز الهضمي و الكبد يجري عملية مميزة لاستئصال القولون الكلي

مع المستقيم الكلي و ربط الامعاء الدقيقة بفتحة المخرج عن طريق جيب اللفائفي

اجرى فريق طبي متخصص مركز الجهاز الهضمي و الكبد في مستشفى اليرموك التعليمي عملية جراحية متميزة لاستئصال القولون الكلي مع المستقيم الكلي و ربط الامعاء الدقيقة بفتحة المخرج عن طريق جيب اللفائفي لمريضة بعمر (63) عام نتيجة اصابتها بسرطان المستقيم

ذكر ذلك رئيس الفريق الجراحي مدير مركز الجهاز الهضمي الدكتور ( ايمن يحيى القاضي) راجعت المريضة استشارية الجراحية في مركز الجهاز الهضمي و كانت تعاني من نزف اسفل الجهاز الهضمي و بعد اجراء كافة الفحوصات السريرية و المختبرية و ناظور اسفل و اعلى الجهاز الهضمي و الرنين المغناطيسي و المفراس الحلزوني تبين ان المريضة مصابة بسرطان المستقيم مع داء البوليبات العائلي و بناءا على نتائج الفحوصات قرر الفريق الطيي ادخال المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح و المريضة بحالة صحية جيدة .
اعلام صحة الكرخ

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