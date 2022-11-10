علاوي يهنئ نيجيرفان بارزاني بنجاح مؤتمر الديمقراطي الكوردستاني



هنأ رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كوردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب واختياره نائباً لرئيسه.

وجاء في برقية تهنئة بعثها علاوي إلى نيجيرفان بارزاني: «أثق بكفاءتكم وقدراتكم العالية على تحمل مسؤولياتكم تجاه أهلنا وأحبتنا في كوردستان الحبيبة، والحفاظ على ديمومة التجربة الديمقراطية الفريدة هناك، ومسيرة النجاح الذي شهدته وتشهده في كافة المجالات والميادين».

وعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني الجاري مؤتمره الرابع عشر في دهوك بنجاح، وجرى خلاله إعادة انتخاب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيساً للحزب، واختيار نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين له.

كما تم اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب (مجلس القيادة سابقاً)، المؤلف من 51 عضواً، حيث عُين 10 منهم عن طريق التزكية عبر الاختيار المباشر، فيما انتخب الـ41 الآخرون من خلال الاقتراع حيث تنافس 129 مرشحاً على تلك المقاعد.

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