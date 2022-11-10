متجر GALAXYالمؤقت في قطر لتقديم تجارب عملية فريدة لعشاق الرياضة



أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن افتتاح متجر مؤقت في قطر، وذلك بهدف استقطاب عشاق الرياضة العالميين ومجتمع Galaxy. وسيوفر المتجر الجديد للحضور تجارب فريدة من خلال أحدث أجهزة سامسونج بما في ذلكZ Flip4 Galaxy و Galaxy Z Fold4 و Galaxy Watch5 Series و Buds2 Pro و Galaxy Tab8، إضافة إلى مناطق تجريبية أخرى في مختلف أرجاء المعرض.

وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لوحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “نسعى دائمًا أن تكون تجربة الهاتف المحمول لدينا ممتعة وجذابة حتى يتمكن مجتمع Galaxy من التواصل. ومن شأن هذا المتجر المؤقت أن يتيح لعشاق الرياضة وعملاء سامسونج الالتقاء معاً والاحتفال بأبرز المناسبات الرياضية. وسنحرص على تحقيق ذلك من خلال التجارب والأنشطة المختلفة التي نطلقها، وبالاعتماد على أحدث الابتكارات التي تحملها علامة Galaxy”.

ويستمر متجر Galaxy لفترة محدودة في مركز بلاس فاندوم التجاري في وادي الجاية بمنطقة لوسيل في قطر، وذلك خلال فترة الافتتاح على مدى 48 يوماً من 1 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022. ومن خلال تجربة Galaxy التي تحمل عنوان “تقاليد قطر”، سيتم تسليط الضوء على القاعدة الجماهيرية لكرة القدم وابتكارات سامسونج.

ويوفر المتجر المؤقت مناطق للفعاليات مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتدمج إثارة كرة القدم مع إرث سامسونج القائم على الابتكارات المتطورة للهواتف المحمولة بالاعتماد على سلسلة من تجارب المنتجات الفريدة والإكسسوارات وعروض المبيعات والبيع بالتجزئة. وسيتم تشجيع الزوار على استخدام Flex Mode من خلال لعبة الواقع المعزز التي تتحدى المستهلكين للاستمتاع بالتجوال بشوارع العاصمة القطر الدوحة افتراضياً، كما يمكنهم دعم فرقهم المفضلة باستخدام حافظات ملحقات أجهزة Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و Buds2 Pro المستوحاة من الدول المشاركة. وستعرض حملات ترويجية خاصة في الموقع وعبر متاجر سامسونج المحلية الأخرى. ويمكن للزوار الاستمتاع أيضاً بتجارب FlexCam و Bespoke مع Z Flip4، إلى جانب خصائص أخرى في هذا الجهاز الجديد. وسيتم عرض المنظومة الشاملة لعلامة Galaxy من سامسونج، والتي تم تعزيزها بخصائص للأغراض الصحية في سلسلة Galaxy Watch5 الجديدة و Buds2 Pro والتجربة السلسة التي تضمنها منصة SmartThings.

بالإضافة إلى ذلك، ولتعزيز الحماسة والجاذبية، يمكن للمعجبين الاستمتاع بكل لحظة من اليوم مع الوجوه الجديدة للساعة التي تعرض مختلف الأعلام الوطنية على سلسلة Galaxy Watch5 في المتجر المؤقت. وستتوفر المجموعة الجديدة لتصميمات وجه الساعة أيضًا على أجهزة سلسلة Galaxy Watch4 و Watch5 مع آخر تحديث للبرنامج.

وتدعو سامسونج جميع العملاء القريبين من مركز التسوق بلاس فاندوم في وادي الجاية، في الفترة من 1 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، للاستمتاع بأهم المناسبات الرياضية في العالم من خلال عدسة سامسونج Galaxy.

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