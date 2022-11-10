مسؤول حكومي كوردي يكشف عن موعد الزيارة المرتقبة لوفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد



افاد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة العراقية بغداد ، بزيارة وفد من حكومة الإقليم الى بغداد الأسبوع المقبل.

وكانت الزيارة مقررة ، امس الثلاثاء ، قبل ان يعلن رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان اوميد صباح عن تأجيلها.

رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى ، قال من المقرر ان يقوم وفد إقليم كوردستان الحكومي بإجراء زيارة الى بغداد الأسبوع المقبل ، مشيراً الى ان برنامج الحكومتين يتضمن هذه الزيارة المرتقبة.

موضحاً ، ستتناول الزيارة عدة قضايا على رأسها تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الفيدرالية . لافتاً الى ان حصة الإقليم كانت 17% قبل ان يتم تخفيضها الى 12% ، فيما من المحتمل تحديدها في موازنة 2023 بـ 14% .

ووفق معلومات توفرت لـ(باسنيوز) يُنتظر إعداد حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشروع موازنة 2023 وتقديمه للبرلمان العراقي للموافقة عليه ، قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وكان رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان اوميد صباح ، قد اعلن الجمعة الماضية ، عن زيارة لوفد من حكومة الإقليم الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة عدة ملفات ، منها المستحقات المالية للإقليم ومشروع الموازنة المالية الاتحادية وملف النفط والغاز وتوقيع إتفاقية جديدة بين بغداد وأربيل.

مضيفاً ، ان ” لجان الأحزاب السياسية العراقية وبضمنهم الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أعدّوا برنامجاً واتفاقية سياسية وحكومية وصادق عليه البرلمان العراقي فيما بعد، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان سيتوجه وفد وزاري من حكومة الإقليم الى بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة تلك الاتفاقية”.

وأضاف اوميد صباح “مضمون زيارتنا الى بغداد يتعلق بمسألة الميزانية والمستحقات المالية الأخرى”، مردفاً “حسب الاتفاق يتعين على بغداد إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان شهريّ نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من هذه السنة ، وبعدها سنعمل سوية على إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، وسيتم توقيع اتفاقية جديدة بين أربيل وبغداد للعام المقبل”.

وفي الـ 27 من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم ، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني المؤلّفة من 21 وزيراً، ووعّد السوداني إبّان حصول كابينته الوزارية على ثقة البرلمان ، بحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

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