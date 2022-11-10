مكتبه: ليس لدى السيستاني أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية



نفى مكتب المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني، يوم الخميس، أن يكون لدى الأخير وكيل يعبر عن مواقفه السياسية.

ونوه المكتب في بيان اليوم، إلى أن “السيستاني دام ظله ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية”.

وأضاف البيان أنه “يمكن معرفة مواقفه السياسية من خلال موقعه الرسمي فقط”.

وكان جواد الشهرستاني وكيل المرجع السيستاني في ايران، قد صرح وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن “أعمال الشغب في ايران ليست شعبية ومن قام بها هم حفنة من الأراذل والاوباش لا يعرف من أين جاؤوا؟ ومن هو العدو الذي يعملون لصالحه؟”.

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