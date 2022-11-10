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وحدات سكنية لذوي الشهداء ضمن حدود إدارة سوران المستقلة


افاد مدير مديرية الشهداء والمؤنفلين في قضاء سوران (مركز إدارة سوران المستقلة) ، اليوم الخميس ، عن عزمهم تخصيص قطعة ارض لبناء وحدات سكنية لذوي الشهداء.

أشقي ملا ، قال: ان “وفداً من وزارة الشهداء والمؤنفلين زار المديرية وتم بحث تخصيص قطعة ارض لبناء وحدات سكنية لذوي الشهداء ضمن حدود إدارة سوران المستقلة .

موضحاً ، من المقرر بحث تخصيص قطعة ارض ملائمة للمشروع مع إدارة سوران المستقلة ورئاسة البلديات ، والبدء ببناء الوحدات السكنية لذوي الشهداء غير المستفيدين حتى الآن ، في المستقبل القريب.

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