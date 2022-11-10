وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا هاما مع المنظمات الدولية العاملة في العراق لمناقشة أوضاع النازحين والعائدين

عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، اجتماعا هاما مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق متمثلة بالمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الصحة الدولية (WHO) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبحضور السادة أعضاء مجلس النواب منصور المرعيد وخليل الدوسكي ومحمد صديق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السيد زيدان العطواني.

وشهد الاجتماع، مناقشة أوضاع النازحين المتواجدين في المخيمات التي لم تغلق حتى الآن للوقوف على أهم احتياجاتهم خصوصا مع حلول فصل الشتاء، فضلا عن التطرق لأوضاع العائدين إلى مناطقهم الأصلية وضرورة شمولهم بالمشاريع والبرامج المدرة للدخل من اجل تحسين واقعهم المعيشي.

وثمنت السيدة جابرو، دور المنظمات الدولية العاملة في العراق من خلال مساعدة الحكومة في ملف النزوح وإغاثة النازحين، مؤكدة أن وزارة الهجرة لديها رؤية جديدة في البرنامج الحكومي لا يتقاطع مع عمل المنظمات بل سيكون عملها بشكل مباشر مع الحكومة المركزية بالتنسيق مع المستشارين الخاصين في مجلس الوزراء.

من جانبه، قدم وفد المنظمات الدولية العاملة في العراق، التهاني والتبريكات إلى السيدة جابرو بمناسبة تسنمها المنصب الوزاري، وثمن دور الحكومة في التعامل الإنساني مع ملف النزوح، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد جميع المنظمات لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة الى الحكومة العراقية لحين إغلاق ملف النزوح بشكل كامل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط