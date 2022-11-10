وزير الاتصالات بإقليم كوردستان: خفض سعر بطاقات تعبئة الهاتف المحمول من صلاحيات بغداد

أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر أن قرار خفض سعر بطاقات تعبئة الهاتف المحمول لا يصدر في إقليم كوردستان وأن هذا الإجراء من صلاحيات بغداد، مضيفاً أن وزارته طالبت من العام 2019 وبكتب رسمية بإلغاء الضريبة المفروضة على هذه البطاقات.

وللمرة الأولى، كشف وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، من خلال شبكة رووداو الإعلامية، عن رأي إقليم كوردستان في تصريحات وزيرة الاتصالات العراقية حول خفض سعر بطاقات تعبئة الهاتف المحمول، معلناً أنه “ومنذ العام 2019 طالبنا من خلال كتب رسمية بإلغاء ضريبة الـ20% المفروضة على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول، ففي كتاب وجهناه إلى وزارة الاتصالات الاتحادية العراقية، طلبنا إلغاء تلك الضريبة، أو في حال عدم إلغائها إعادة الضريبة التي يدفعها مواطنو إقليم كوردستان إلى إقليم كوردستان لاستغلالها في دفع الرواتب ومد الطرق والشوارع وشراء الأدوية”.

وأكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر أنه “ليس من الإنصاف أن يدفع مواطنو إقليم كوردستان الضريبة، لتذهب إلى بغداد”.

وفي بدايات تسنمها منصبها، تعهدت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري بإلغاء ضريبة الـ20% المفروضة على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول والتي فرضت سنة 2015.

وقالت وزيرة الاتصالات العراقية إن تلك الضريبة فرضت سنة 2015 بعد ظهور داعش على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول، لأن الأوضاع المالية للعراق كانت حينها غير جيدة بسبب حرب داعش وتراجع أسعار النفط ما استدعى فرض تلك الضريبة.

واستدركت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري أن “الأوضاع الاقتصادية للعراق بدأت بالتعافي وانتفت الحاجة لتلك الضريبة، وسنثبت إلغاءها في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023”.

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