ومضات خاطفة : سلامي عليك يا وطني كنت عراقا و انتهيت خرابا :

بقلم مهدي قاسم

قرار وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الجديد نعيم العبودي ــ محسوب على ميليشيا عصائب أهل الحق ــ باستحداث ثلاث كليات طبية جديدة ــ إحداها ستكون إيرانية ــ في العراق ، يأتي ضمن سياسة التخريب التي مارستها وتمارسها الأحزاب و التنظيمات التخادمية الموالية للنظام الإيراني في العراق ، وعلى حساب تهميش المستشفيات التابعة للدولة التي عانت من إهمال متعمد و سوء خدمات ورداءة علاج في أغلب الأحيان ، كنهج ممتد ومتواصل لسياسة التخريب حتى يومنا هذا ، لذا فأن غالبية العراقيين قد فقدوا ثقتهم بالمستشفيات الحكومية ، ناهيك عن المستشفيات أو العيادات الأهلية ، بدليل إن كل عراقي متمكن ــ ماديا ــ يفضل الذهاب إلى الخارج : إلى الهند و تركيا و الأردن وغيرها بهدف الحصول على علاج مفيد وناجع شافِ ..

والسؤال الذي يلح بالطرح نفسه هنا هو :

ــ إذا المستشفيات الأهلية الحالية في العراق لم تعد تحظى بثقة المواطن العراقي المريض بالرغم من كثرتها و غلاء نفقات علاجها على الفاضي في أحيان كثيرة ، فما جدوى من استحداث ثلاث كليات طبية جديدة في العراق، بدلا من الاهتمام الجدي بالمستشفيات الحكومية و بذل جهودا جدية وحقيقية لتأهليها و إصلاحها و تحديثها و تطويرها بمعدات وتقنيات طبية عصرية و أدوية شافية و أطباء متمكنين مهنية وتخصصا ، لتكون هذه المستشفيات الحكومية في خدمة جميع المواطنين ومن ضمنهم الفقراء ومحدودي الدخل أيضا من المرضى المختلفين و كثيري العدد أفواجا وجحافل مؤلفة ؟ ..

كنت أكرر في مقالاتي السابقة بأن أحفاد اليانكي الأمريكي الوغد أسقط النظام السابق ليس من اجل ترسيخ النظام الديمقراطي مثلما أوهم كثيرا من العراقيين ،إنما ليسلّم مصير العراق للموالين القادمين من إيران بهدف تخريب العراق و تدميره بشكل نهائي ولكن على شكل مراحل بطيئة ، فأن بعضا قد استغرب كلامي هذا في البداية ،ليتقن فيما بعد إن ما أقوله فيه نسبة كثيرة من صحة وحقيقة ..

* ( اتهام وزير عراقي ميليشياوي بارتكاب “يوم تعليمي أسود ب” : استحداث 3 كليات طب أهلية بينها فرع لإيرانية بأنه يوم

أسود وبداية حقبة لتخريج أنصاف أطباء ــ نقلا عن إيلاف ) .

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/ صور من داخل مستشفيات ـــ نقلا عن غوغل /

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