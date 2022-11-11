المختصر المفيد.

أيهما أفضَل النفط أم مقاومة الاحتلال ؟

احمد صادق.

في العراق يوجد مُحتل أمريكي منذ 2003 وتوجد فصائل مقاومة ترفع شعار أخراج المحتل الأمريكي من العراق. وفي العراق يوجد نفط (خير من الله) ولو خيروني، كمقاوم في هذه الفصائل، أيهما تفضل النفط أم مقاومة المحتل الأمريكي سأُجيب: أفضل النفط. النفط، يا جماعة، لن يبقى طويلا في العراق، كما يقول (خبراء الجيولوجيا،) والمحتل الأمريكي سيبقى طويلا في العراق، كما يقول (خبراء البنتاغون.) وعندما يبدأ النفط في العراق يَنضَب مَعينُه وتجف آباره بعد أقل من ثلاثين سنة، كما تقول دراسة حول مخزونات النفط العالمي، يكون البدء، كما أرى، بمقاومة المحتل الأمريكي حقا وفعلا. فلا تستغربوا موقفي وفكروا بعقلانية، المحتل موجود إلى أمد بعيد في العراق وهو يقولها صراحة في كل مناسبة (لن ننسحب من العراق،) فلماذا تستعجلون مقاومته لينسحب من العراق؟ بالنسبة لي، لن ابدأ الآن بمقاومته، ولكنه تحت انظاري ومراقبتي وأحيانا (أتحارش بي) بصاروخ كاتيوشا يسقط بعيدا عن أو قريبا من اماكن تواجده، واحرص على أن لا أستفزه كثيرا، وويل لي إذا فعلت، لأني أهتم بالنفط الآن، مشغول به. دعونا نهتم وننشغل الآن بالنفط وفي الوقت نفسه لا نتوقف عن المطالبة بانسحاب المحتل الأمريكي من العراق فهذه المطالبة هي التي تُشرعِن وتبرر وجودنا كفصائل مقاومة، ولا بأس أن نشترك في الحكومة بوزير أو إثنين. لا تهتموا بما يقول به أعداء المقاومة من المنافقين بأن بعض قادة المقاومة يسكنون بفضل نعمة النفط في أرقى المناطق من بغداد ويسألون: هل هذه هي المقاومة؟ ولكنهم ينسون أو يتناسون أنهم، أنفسهم، يتعاملون مع المحتل ويتحببون إليه سرا من أجل البقاء في السلطة برعايته وحمايته ويتهموننا نحن بتقديم النفط على المقاومة أولا……!

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