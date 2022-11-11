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إقليم كوردستان يرحب بقرار برلمان لوكسمبورغ بإعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية

رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، بما أقره برلمان لوكسمبورغ يوم أمس بإعتبار جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين في العراق على أنها جرائم “إبادة جماعية”.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يرحب بشدة بهذا القرار.

وأضاف أن هذا الإعلان يساعد على إحداث شعور أكبر بالمساءلة لمجتمع يتوق إلى الأمن وعودة وطن أجداده.

وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

هذا وعلى الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، فما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

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