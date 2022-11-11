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إيطاليا: حجم استيراداتنا من العراق بلغ 3.4 مليون دولار سنوياً


أكدت الملحقية التجارية الإيطالية، الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا بلغ 656 مليون دولار في العام الماضي، مبينة أن حجم الصادرات العراقية لإيطاليا بلغ 3.4 مليون دولار سنوياً.

وقالت الملحق التجاري الإيطالي الإقليمي للعراق إليزا سالازار، في حديث صحفي، إن “مشاركة الشركات الإيطالية في معرض بغداد هذا العام تأتي لمساعي التعاقد مع الحكومة العراقية لتأهيل البنى التحتية، لاسيما المنشآت الصناعية (التحويلية) القادرة على تصنيع المواد الخام العراقية لغرض استيرادها، نظراً لما تتمتع به الخامات العراقية من جودة عالية”.

وأضافت أن “الصادرات العراقية لإيطاليا تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت إيطاليا تستورد من العراق الأصواف والجلود وأنواعاً من الأملاح”.

وأكدت “حرص بلادها على إقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق بما يوازي العلاقة التاريخية بين الشعبين الصديقين”.

وأشارت إلى أن “حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا بلغ 656 مليون دولار في العام الماضي”، مبينة أن “حجم الصادرات العراقية لإيطاليا بلغ 3.4 مليون دولار سنوياً”.

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