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الاستخبارات تخترق ولاية شمال بغداد وتطيح بعناصرها في الطارمية


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض على مجموعة ارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، نفذت عمليات قتل لمواطنين وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية.

وذكر بيان أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحت في اختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى “ولاية شمال بغداد” ارتكبوا عدة جرائم ارهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم”.

وأضاف البيان، أنه “من خلال التحقيقات اعترف الارهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنين من اهالي الطارمية غدرا سنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها”.

وأكدت الوكالة، أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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