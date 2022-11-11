السوداني يوجه بعدم انتزاع الاعترافات من المتهم بالإكراه أو قسراً



11 نوفمبر، 2022

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الجمعة البيان التالي بشأن حقوق الانسان في العراق:

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (١٩- خامسا) من الدستور. لذا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان، معززةً بالأدلة الثبوتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏( [email protected] )

او للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏ ( [email protected] )

من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11- تشرين الثاني-2022

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