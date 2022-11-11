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القبض على المتهم الذي قتل قبل يومين والدته وشقيقتيه في الكاظمية


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهم اقدم على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية.

وذكرت الخلية في بيان أن “التعاون والتنسيق المستمر بين حكومة المركز والاقليم في شتى المجالات الأمنية وغيرها كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، اذ من خلال الحرص الكبير للأبطال في قوات الاسايش فقد تمكنوا من القاء القبض على المتهم الذي اقدم قبل يومين على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد”.

واوضحت أنه “كان هناك اتصال بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور البرزاني بالقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، ليبلغه بالقاء القبض على هذا المتهم الهارب بعد قيامه بجريمته البشعة”.

وبينت أنه “تمت عملية إلقاء القبض عليه شمالي البلاد وهو الآن في قبضة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق”.

وأكدت أن “هذه العملية رسالة واضحة على مدى التعاون بين جميع رجال العراق في الأجهزة الأمنية كافة لحفظ أمنه من جنوبه الى شماله”.

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