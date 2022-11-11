تقرير أميركي: ميليشيا تابعة لإيران قتلت ستيفن ترول في بغداد



اتّهم تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية، اليوم الجمعة، ميليشات شيعية مدعومة من إيران بالوقوف وراء مقتل المواطن الأميركي ستيفن ترول الإثنين الماضي في بغداد.

وأعلن فصيل مسلّح يطلق على نفسه اسم “سرايا أهل الكهف” مسؤوليته عن مقتل ترول في بغداد، مشيراً في بيان إلى أن عملية قتله جاءت “انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس”.

ووفق التقرير، اعتبر العضو البارز في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات بيل روجيو أنه يجب تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على المواطن الأميركي في الخارج.

وأضاف أنّ “الميليشيا التي نفذت هذا الهجوم هي بلا شك منبثقة عن واحدة من أكبر المليشيات الشيعية المدعومة من إيران مثل “عصائب أهل الحق” أو “كتائب حزب الله”.

وقُتل ستيفن ترول البالغ من العمر 45 عاماً الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأميركية رمياً بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأردف روجيو: “هذا يتبع نمطاً من الهجمات السابقة حيث تدّعي جماعات لم تكن معروفة من قبل هجمات على المصالح الأميركية ويبقى الجميع يتساءلون من هي هذه المجموعة”.

وحذّر من أن “مقتل ترول سيحفز الحرس الثوري الإيراني على القيام بهجمات مماثلة انتقاماً لهؤلاء القتلى (أبو مهدي المهندس وسليماني ورفقائهما) ليثبت لمؤيديهم ومن يسعون لتخويفهم أنّ لديهم ذاكرة طويلة ولديهم وسائل الإعدام”.

وختم: “لن تتوقّف الميليشيات والحرس الثوري عند هذا الحد بل سيستمرون بمحاولة استهداف المزيد من الأميركيين”.

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