رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان يلتقي رئيس الجمهورية

زار الأستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، ظهر الخميس (١٠/١١/٢٠٢٢) السید رئیس الجمهورية الدكتور “لطيف رشيد”.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم جميع الأطراف السياسية للحكومة الجديدة من اجل حل ومعالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

وثمن السيد رئيس الجمهورية دور وجهود ممثلية حكومة اقليم كوردستان في متابعة الملفات بين الجانبين،والعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف السياسية من اجل تذليل العقبات خدمة للصالح العام.

من جانبه شكر الأستاذ “فارس عيسى” رئيس الجمهورية على اتاحته الفرصة للقاء،مطالباً سيادته ببذل الجهود لتنفيذ بنود الدستور العراقي وبالاخص مايتعلق بحقوق شعب اقليم كوردستان كون رئيس الجمهورية حامي الدستور.

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