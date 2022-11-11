رئیس ممثلية حكومة اقليم كوردستان يطالب بالعمل على تنفيذ اتفاقية شنكال

التقى الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كورستان في بغداد ظهر الخميس (١٠/١١/ ٢٠٢٢) وزیرة الهجرة الاتحادي “ايفان فائق جابرو”.

في مستهل اللقاء هنا رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان السيدة الوزيرة بمناسبة تسلمها منصبها في الحكومة الاتحادية متمنياً لها التوفيق والنجاح في ادارة الوزارة.

وفي جانب آخر من اللقاء تم بحث اوضاع النازحين في مخيمات اقليم كوردستان، واكد عيسى على ضرورة توفير وتأمين احتياجات النازحين وحل مشاكلهم كوننا مقبلين على فصل الشتاء وينبغي معالجة تلك المشاكل بالسرعة الممكنة.

تنفيذ اتفاقية شنكال كان محورا اخراً من اللقاء حيث اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان على ضرورة تظافر الجهود والعمل المشترك لتنفيذ الاتفاقية وضبط الامن والاستقرار في المنطقة واعادة النازحين الى ديارهم.

من جانبها شكرت السيدة الوزيرة،رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان على الزيارة وتقديم التهاني واكدت على ضرورة تنفيذ اتفاقية شنكال، واعدة بحل مشاكل النازحين وتوفير احتياجاتهم والعمل على اعادتهم الى مناطقهم وخاصة في مركز المدينة والقرى التابعة لها.

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