رفع السرية عن وثائق تكشف كواليس أحداث سبتمبر وقرار بوش بغزو العراق



بغداداليوم-ترجمة

كشفت منظمة الانترسبت الامريكية المسؤولة عن “الفضائح السياسية”، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بأحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة العالمي وكيف قضى جورج بوش الابن يومه في ذلك الحين، فيما أشارت إلى أن بوش وخلال مقابلة مع لجنة التحقيق الاميركية الخاصة بالحادثة ظهر وهو لايملك أدنى حد من الوعي فيما يتعلق بقرار الحرب على العراق.

المنظمة أكدت أن التقرير قامت الحكومة الامريكية برفع السرية وبشكل صامت عنه مؤخرًا، ويتضمن مقابلات أجريت من قبل لجنة التحقيق في أحداث التاسع من سبتمبر في الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الابن.

وكشفت المنظمة في تقرير نشرته في العاشر من نوفمبر وترجمته (بغداد اليوم)، أن “الرئيس الأمريكي وخلال المقابلة التي أجريت معه ظهر بشكل طفولي جدا وغير مستوعب للجرائم التي اطلقها في العراق خصوصا بعد أحداث سبتمبر، مؤكدة أن “الرئيس الأمريكي لم يظهر ادنى حد من الوعي بالذات فيما يتعلق بقرار اعلان الحرب على الإرهاب الذي اتخذته حكومته وقاد الى مقتل الالاف من الجنود الأمريكيين ومئات الالاف من المواطنين العراقيين.

وأوضحت أن “تحليلات الرئيس الأمريكي خلال اجابته على الأسئلة حول الجرائم التي ارتكبتها القوات الامريكية في العراق كانت بسيطة وطفولية”، متسائلة عن “الأسباب التي دعت الإدارة الامريكية الى إبقاء المقابلة سرية لمدة ثمانية عشر عاما بعد عقدها ثم رفع السرية عنها دون اعلان رسمي كما هو المعتاد”، بحسب تعبيرها.

المنظمة بينت أيضا ان الرئيس الأمريكي “هرب” من العاصمة واشنطن اثناء وقوع الهجوم، حيث قضى بوش تسع ساعات في الطائرة الرئاسية الخاصة متجولا في سماء الولايات المتحدة بسبب “قلقه من استهدافه شخصيا”، مؤكدة “على الرغم من وقوع الولايات المتحدة تحت هجوم الا ان الرئيس الأمريكي لم يعد الى البيت الأبيض الا مساء ذلك اليوم”.

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