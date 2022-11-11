فتوى ’صادمة’ بشأن احتساء ’البيرة الإسلامية’.. العلّامة السعدي يفجر المفاجأة



أصدر رجل الدين العراقي، العلامة عبد الملك السعدي، اليوم الجمعة، فتوى بشأن مشروب الشعير أو ما يدعى “البيرة الاسلامية”.

وجاء في نص الفتوى التي نشرها السعدي على صفحته في الفيس بوك “فقد اطلعت على شبه مقالة حول البيرة التي يقال عنها منزوعة الكحول، تضمنت هذه الأسطر فتاوى لبعض علماء السعودية. ولكن المقالة يظهر لي أنَّ كاتبها جاهل لا علاقة له بالعلم الشرعي والفقه الإسلامي، ولعَلَّه من حملة الشهادات العليا التي مُنِحَها من هَبَّ ودَبَّ ولم يتدرج في العلوم الإسلامية والعربية من الصغر إلى النهاية. والمفروض أن لا أرُدَّ عليها؛ لأنَّها لا تستحق الردَّ، ولكن أخشى أن يغتَرَّ بها البعض فيظنها فتوى صادرة من عالم متبحِّرٍ.

وإليك إجابة عن بعض ما ورد فيها:

1- يقول: فكلُّ طعام أو شراب لم ينص على تحريمه فهو حلال.

أقول: على هذا: أنَّ شحم الخنزير لم يرد نص بتحريمه، فهو إذن جائز الأكل. والويسكي المسكر ليس خمرا حتى يشمله النص فهو حلال الشرب بناءا على دعواه!!. ألم يعلم أنَّ القياس أصل من أصول التشريع وفي ادِّعائه هذا رَفْضٌ للقول بحجية القياس؟!!!

2- يقول: “إنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”

أقول: هذا مسلك من مسالك العلة غير متفق عليه، وعلى فرض الأخذ بمن يقول به: فإنَّ الجهلة يُطبِّقُوْنَه على الأحكام المنصوص عليها، والمفروض أن يُجْرَى مع الفرع المقيس لا مع الأصل المقيس عليه، إذ الأصل ثبت حكمه بآية أو حديث أو إجماع ولا يتغير الحكم بزوال العلة أو ببقائها؛ لأنَّ الحكم صدر عن الله ورسوله، والعلة تُذْكَرُ أو تُسْتَنْبَطُ لأحد أمرين:

أحدهما: بيان حكمة التشريع في الحكم.

وثانيهما: لأجل أن يُقاس عليه في الحكم كل مستجدة تشاركه في العلة.

أما الدوران: فإنَّه يجري مع الفرع المقيس؛ لأنَّ الحكم ثبت فيه بسبب العلة، لذا يزول بزوالها.

فالذهب علة الربا فيه: كونه أثمانا، ولمَّا زالت الثمنية عنه بقى ربويا، بخلاف النقد الورقي، فإنَّ الربا صار فيه لعلة الثمنية ولم ينص عليه، فإذا زالت زال؛ لأنَّ حكم الربا جاءه من العلة لا من النص. والحائض يحرم وطؤها للأذى، فلو توصَّلَ الطب إلى منع الأذى يبقى التحريم بالحيض، وهكذا.

3- يقول: هذه المادة لا تسكر كثيرها.

أقول: عليه أن يشرب منها ثلاث علب تواليا كما فعل بعض من كان معتادا لشرب البيرة فسكر، وأكبر دليل على وجود نسبة إسكار فيها: رغبة العصاة فيها مع وجود عصائر ألذَّ منها وأحسن طعما.

4- أتى بقاعدة ابن رجب الحنبلي، وهذه هي أكثر ما جعلتني أن أقول أنَّه ليس من أهل العلم. حيث خلط بين ما هو نجس الأصل وما يخالطه النَجَس، ومثَّل باختلاط النجاسة بالماء إذا استهلكت فيه، والخمرة إذا خلطت بالماء لم يحد شاربها. وبين النجس الذي هو نجس من أصله. فالبيرة من ماء الشعير، وماء الشعير هو الذي يتولَّدُ منه الكحول، وليس الكحول مخلوطا معه، بل هي مصدر من مصادر الكحول.

أما الحديث عن المخلوط فإنَّ فيه تفصيلا لا يعرفه الكاتب ولم يعرف معنى الاستحالة تُطَهِّرُ النجس إذا تحول إلى الطاهر، وهو حديث لسنا بصدده الآن.

5- رجح عدم نجاسته لعدم الدليل.

أقول: أيضا ربط بين التنجيس وبين الإسكار في التحليل والتحريم. فكم من طاهر ويحرم تناوله، وكم من نجس لا يسكر؟!! وهذا هو أحد مواضع خلطه.

ثم يقول “لعدم الدليل” وهو قد صَدَّرَ كلامه بدليل يقوم حجة عليه، يقول -صلى الله عليه وسلم-: {ما أسكر كثيره فقليله وكثيره في التحريم سواء}، مع أنَّه عكس لفظ الحديث -وهو دليل على جهله- لأنَّ الحديث لفظه الصحيح ما ذكرتُ وليس كما كتب {ما أسكر قليله فكثيره حرام}. إذ هذا مفروغ منه ولا خلاف فيه؛ لأنَّ الكثير إسكاره من باب أولى.

6- نقل فتوى لم يذكر من أفتى بها، والمفتي في هذه الفتوى المنقولة: أيضا خلط بين ما يخلط به الكحول وبين ما هو مصدر للكحول، فالبيرة كالخمر المتخذ من العنب والتمر، يتولَّدُ منها الكحول لا أن يُخلط معها فلا يوجد شيء مضمحل. وعليه أن يسأل بذلك علماء الكيمياء.

7- ثم نقل فتوى أخرى عن المرحوم ابن عثيمين أباح فيها شرب هذه البيرة.

فأقول: فتواه إمَّا أن تكون بضغط سياسي، وإمَّا لأنَّه لم يقف على حقيقتها واعتبرها كما اعتبرها من تحدثنا عنهم ممن خلط بين ما خالطه الكحول وبين ما هو مصدر من مصادر الكحول.

8- ثم نقل فتوى أخرى عن فتاوى اللجنة الدائمة (ج22/ص147). وإذا أمعنا النظر فيها فإنَّها بصالحنا؛ لأنَّها تُحَرِّمُ وليست بصالح الأخ صاحب المقالة. فليرجع إلى نصها حيث جعلت التحريم للقليل الذي لا يسكر إذا كان كثيره يسكر وإذا كان الكثير لا يسكر فالقليل كذلك، والبيرة الأصلية -التي فيها الكثير من الكحول- تسكر، فالقليل كذلك.

9- ثم ختم ذلك بفتوى المرحوم الشيخ ابن باز.

فقد نقلها ولم يدرك نصَّها، حيث قال: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، وإن كانت مشتملة على شيء من مادة السُكْرِ فلا يجوز شربها.

فانظر إلى الإجابة:

1- جاءت بلفظ العموم.

2- قال: إذا كانت سليمة. وما يباع في الأسواق ليس سليما نهائيا وتماما.

3- ثم قال: مشتملة على شيء من مادة السُكْرِ. والبيرة فيها نسبة من مادة السُكْرِ، لذا مفهوم كلامه تحريمها. حيث لم يقل إن سكَّرت حرمت وإن لم تُسكِّر لم تحرم، وشتان بين العبارتين.

وأكرر: أنَّ أكبر دليل على بقاء نسبة من الكحول فيها: تهافت الشباب المتحلل إلى شربها. والمفروض بالمسلم أن يلتزم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: {دع ما يربيك إلى ما لا يريبك}.

وتابع السعدي “نصيحتي لهذا الكاتب أن “لا يتحمل الوزر لأجل مخالفة ما يقوله أهل العلم، أو ليُظْهِرَ أنَّه مفتٍ معاصر يتماشى مع متطلبات العصر على حساب تحريف الشريعة الإسلامية، وإيقاع الناس في نزاع وشقاق على أنفسهم وعلى علمائهم”.

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