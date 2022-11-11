كركوك تعلن إنجاز مشروع الحويجة للمياه وتوضح إيجابياته



أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، إنجاز مشروع الحويجة للمياه بسعة 400 م3 في الساعة، فيما أكدت أن المشروع سيغذي العديد من القرى والأرياف في المحافظة.

وقال مدير ماء كركوك عباس اسماعيل علي، إن” المشروع المنجز سيغطي مساحة واسعة من القرى التي كانت بحاجة إلى المياه الصالحة للشرب”، لافتا أن” المشروع نفذ ضمن جهود إدارة كركوك وباشراف مديرية ماء كركوك وبدعم كادر التخطيط العام في المحافظة”.

وأضاف، أن” سعة المشروع تبلغ 400 م3 في الساعة ويغذي قرية عباس النملة و قرية الحسينية و قرية العيثات إضافة إلى القرى التابعة لناحية الرياض ويشمل قرية السيد خلف و قرية البحر وقرية السيد حميد”، لافتا أن” المشروع يغذي أيضا القرى التابعة لناحية العباسي في العبيدية و قرية حوض 13 وقرية العصرية”.

وتابع أن” المشروع يتكون من وحدة مجمعة سعة 400 م3 في ساعة متكاملة مع خطوط ناقلة وشبكات داخلية باقطار مختلفة بطول ( 43500 ) م”، مشيرا أن” المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2021 والتي بدورها تغذي القرى التابعة لقضاء الحويجة”.انتهى29/ح

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