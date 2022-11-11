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مسؤولة جديدة ستغادر “تويتر”… من هي؟


تستعد مديرة أمن المعلومات في “تويتر” ليا كيسنر لمغادرة الشركة، حسبما أعلنت في تغريدة عبر حسابها الشخصي اليوم الخميس.

وانضمت كيسنر إلى الشركة العام الماضي كرئيس لهندسة الخصوصية، وعُينت رئيسة لأمن المعلومات في وقت لاحق.

وتأتي هذه الخطوة وسط تسريح واسع النطاق وتغييرات جذرية تحدث في شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الرئيس الجديد إيلون ماسك.

واشترى ماسك “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، وتولى زمام الأمور في 27 تشرين الأول الماضي، ثم تحرك بسرعة لطرد بعض كبار المديرين التنفيذيين، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، وأعلن تسريح العمال، ما أثّر على حوالي نصف القوى العاملة في الشركة.

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