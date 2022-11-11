معلم في مدرسة بالنجف الأشرف يبتكر جرساً إليكترونياً يعمل ذاتياً

الصحفي: سجاد شنكالي

استطاع الأستاذ مرتضى الحدراوي معلم مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية للبنين ابتكار جهاز إليكتروني وهو عبارة عن جرس كهربائي يعمل بالتوقيت الذاتي لتنبيه الأساتذة والتلاميذ إلى وقت بداية ونهاية كل حصة دراسية.

وقال الحدراوي “أن الجهاز قابل للبرمجة الذاتية حيثُ قمت بتزويده بعدد الحصص في اليوم الدراسي ومقدار وقت كل حصة من الحصص الدراسية للمدرسة، ليقوم الجهاز بإطلاق جرس المدرسة مع بداية ونهاية الحصص الدراسية، مضيفاً أنه استطاع التخلص من انقطاع التيار الكهربائي بإضافة جهاز UPS على نفقته الخاصة”.

فيما بيّن مدير المدرسة الأستاذ ليث الياسري أن إدارة المدرسة رحبت بفكرة المشروع وسمحت للمعلم بتطبيقها حيثُ حققت الفكرة نجاحاً ملحوظاً ورفعت عن كاهل الإدارة والكادر ضرورة مراقبة الوقت عند كل حصة دراسية.

من جهته ثمن المدير العام لتربية النجف الأشرف الأستاذ مردان البديري جهود معلم وإدارة المدرسة مبيناً أن تربية النجف الاشرف تدعم الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تسهم في تطوير الواقع التربوي مضيفاً أن المديرية ستدرس إمكانية الاستفادة من الفكرة لتطبيقها في مدارس المحافظة.

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