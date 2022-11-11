نائب عن السيادة: الكشف عن مصير المفقودين وإعادة النازحين من أهم مطالبنا



أكدت النائب عن تحالف السيادة، عائشة المساري، أن الكشف عن مصير المفقودين وإعادة النازحين، من أهم مطالبهم، معتبرة في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء “جاد في الوفاء بوعده” بعد إلغاء التصريح الأمني للنازحين.

وقالت عائشة المساري، الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، إلى أنه “كانت هناك لقاءات كثيرة قبل تشكيل الحكومة، وكانت لنا مطالب أساسية كتحالف سني وهي، إعمار المناطق المحررة، وتشكيل لجنة للبحث عن المفقودين، واعتبارهم ضمن ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم، وخاصة جرف الصخر”.

وأشارت إلى “إلغاء التصريح الأمني للنازحين في المناطق المحررة”، معتبرة أن “رئيس الوزراء جاد في الوفاء بوعده”.

وكان مجلس الأمن الوطني، قد قررت في اجتماعه يوم أمس “تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الامنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الامن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين”.

عائشة المساري أعربت عن الأمل أن “ينفذ رئيس الوزراء في الأيام القادمة أساسيات البرنامج الحكومي”، مشددة على أن “الكشف عن مصير المفقودين يشكل مطلباً مهماً جداً، بالإضافة إلى إعادة المواطنين إلى مناطقهم التي تحررت”.

وأكدت أن تحالف السيادة يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعدما “أثبتت نجاحها”، واصفة التحالف بينهما بـ “المهم جداً”.

وكان النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي، قد أعرب عن أمله في أن تكون رؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني “أوسع من نطاق إقليم كوردستان، وأن تنعكس الانجازات التي حققها في إقليم كوردستان في بغداد وأنحاء العراق”.

ودعا في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بمناسبة المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي انعقد في دهوك بداية هذا الشهر، إلى أن يشارك الحزب الديمقراطي الكوردستانين الأحزاب الأخرى “الكفاءة الحزبية، من أجل الاستفادة من هذه التجربة بما بنعكس إيجاباً على بغداد”.

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