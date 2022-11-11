وزيرة الهجرة توجه بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة الية توزيع المنح المالية لمستحقيها .

عقدت وزير الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الخميس ، في ديوان الوزارة بالعاصمة بغداد ، اجتماعاً موسعاً مع مدراء فروع الوزارة في محافظات البلاد ، وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم ما تبقى من الاسر النازحة في المخيمات و خارجها والأسر العائدة الى مناطقها الاصلية.

وأكدت السيدة جابرو خلال الاجتماع :” ان الوزارة ستسخر كافة إمكاناتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق خطتها لإنجاز كافة مشاريعها وتخطي جميع التحديات ومضاعفة الجهود لحل ملف أزمة النزوح بشكل نهائي ” مبينة أنه سيتم مراقبة عمل اداء الفروع وتقييمه ” ، مشددة على ” ضرورة تجاوز البيروقراطية التي من شأنها عرقلة سير العمل على جميع الصعد ، فضلاً عن ضرورة ايصال المساعدات الاغاثية ووقود التدفئة وتقديمها للنازحين باقرب وقت “.

ووجهت السيدة جابرو بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة الية توزيع المنح المالية لمستحقيها ، مؤكدة على ” أهمية التعامل مع ملف النازحين بكل مهنية واستنفار الجهود بالتزامن مع حلول موسم الشتاء “.

قسم الاعلام

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الاعلامي حيدر المالكي

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