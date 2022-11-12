إيران تعلن دخولها نادي دول الصواريخ الفرط صوتية



11 نوفمبر، 2022

أكّدت إيران، أنها قامت بتصنيع صاروخ بالستي فرط صوتي قادرا على “اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي”، في خطوة أثارت قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توقيت تسود المراوحة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وحسب تقرير لـ”فرنس برس” يحلّق الصاروخ الفرط صوتي بسرعات تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في الساعة، أي خمس مرّات سرعة الصوت.

وأعلن الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة “فارس” أن “هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة”.

وأضاف حاجي زاده “هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ”.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الخميس، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في شرم الشيخ، إن تصنيع صاروخ إيراني بالستي فرط صوتي يفاقم “المخاوف” الدولية إزاء إيران.

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