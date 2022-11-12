اعتقال متهم قتل عائلته.. البارزاني يبلغ السوداني بالعملية



أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن اعتقال متهم قتل عائلته في بغداد، مشيرة الى أن الاعتقال تم في إقليم كردستان العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه “التعاون والتنسيق المستمر بين حكومة المركز والاقليم في شتى المجالات الأمنية وغيرها كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى”.

وأضافت أنه “من خلال الحرص الكبير للأبطال في قوات الاسايش فقد تمكنوا من القاء القبض على المتهم الذي اقدم قبل يومين على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد”.

وكشفت الخلية أنه “كان هناك اتصال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني بالقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء الخميس، ليبلغه بالقاء القبض على هذا المتهم الهارب بعد قيامه بجريمته البشعة”، موضحة أن “عملية إلقاء القبض عليه تمت شمالي البلاد وهو الآن في قبضة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق”.

وكان مصدر أمني أفاد، أول أمس الثلاثاء، بقيام شخص بقتل عائلته باطلاق نار شمالي بغداد.

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