التربية تعلن تعليمات قرار (المحاولات) لطلبة السادس الاعدادي



أعلنت وزارة التربية، ، تعليمات قرار “المحاولات” لطلبة الصف السادس الاعدادي لفروعه كافة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة يتضمن، شمول الطلبة الراسبين بدرس أو درسين للعام الدراسي 2021 – 2022، وللدراستين الصباحية والمسائية بقرار المحاولات للعام الدراسي 2022 – 2023”.

وتابعت، “على ان لا يشمل القرار أعلاه طلبة المحاولات للسنوات الدراسية السابقة، ويكون هذا العام هو آخر عامٍ دراسي يُطبق فيه ق رار المحاولات”.

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