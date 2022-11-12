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القبض على 10 من تجار ومروجي المخدرات في 3 محافظات


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القاء القبض على 10 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في ثلاث محافظات عراقية.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ميسان والفرق السادسة عشر والخامسة والعاشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومفرزة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الرمادي، تمكنت من القاء القبض على 7 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في الرماضي”.

وأضافت أن “القوات تمكنت من اعتقال اثنين من التجار في محافظة ميسان، وآخر في مدينة الموصل، وفق احكام المادة ( 28 ) ق.المخدرات”.

وبينت أن “القوات ضبط بحوزتهم 545 حبة مخدرة مختلفة النوعية، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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