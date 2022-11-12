المنتخب العراقي ينهي مباراته أمام الاكوادور بقمصان ممزقة.. وجدل يملأ مواقع التواصل



أثارت مشاهد من المباراة الودية التي اجراها المنتخب العراقي مع نظيره الاكوادوري في اسبانيا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تمزقت قمصان المنتخب العراقي خلال المبارة نتيجة “رداءتها” بحسبما وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهرت صور ولقطات من مباراة المنتخب، تمزق قمصان عدد من اللاعبين العراقيين الامر الذي اثار سخرية وجدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهام اتحاد الكرة بالفساد في عقود تجهيز القمصان.

وكان المدرب حكيم شاكر قد قال في تصريحات سابقة إن “اللاعب العراقي يرتدي أسوأ انواع القمصان”.

وفي ايلول الماضي أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتفاق مع شركة جاكو، لتجهيز المنتخبات الوطنية بالملابس الرياضيّة، والأدوات التي تحتاجها المنتخبات.

وشركة جاكو الألمانية، وبحسب البحث الذي قامت به (بغداد اليوم)، تتمركز في مدينة هولينباغ التابعة لمقاطعة مولفايغن الألمانية، حيث أسست عام 1989 من قبل رودي شبروغيل، عقود الشركة بحسب البحث، انحسرت بتقديم التجهيزات الرياضية لكل من منتخبات “شمالي مقدونيا، مولدوفا ونادي سيكيلي الروماني، بالإضافة الى دول اسيوية أخرى منها “أفغانستان، الأردن، عمان واوزبكستان”.

يشار الى ان شركة جاكو تقدم مجموعة متنوعة من المواصفات لكل منتخب ونادي تقوم بتجهيزه بحسب ما بينت شبكة بلومبيرغ، حيث لم يكشف الاتحاد العراقي عن طبيعة المواصفات التي طلب من الشركة صناعتها للمنتخب بعد تغيير المجهز الرسمي من شركة اومبرو الى الشركة الحالية جاكو.

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