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بالفيديو: “الأخضر” السعودي بكل أسلحته في كأس العالم 2022


أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد قائمة “الأخضر” في كأس العالم 2022 في قطر.

وفي ما يأتي التشكيلة النهائية:
محمد العويس ومحمد الربيعي ونواف العقيدي وياسر الشهراني وحسان تمبكتي وسعود عبدالحميد وعبدالله مادو وعلي البليهي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام ومحمد البريك وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبدالإله المالكي ورياض شراحيلي وعلي الحسن وسلمان الفرج ومحمد كنو وسامي النجعي وسالم الدوسري وفهد المولد وفراس البريكان وهتان باهبري وعبدالرحمن العبود وهيثم عسيري وصالح الشهري.

ويلعب المنتخب العربي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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