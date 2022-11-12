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بجهود حثيثة ومتابعة واشراف مباشر من قبل وزيرة الهجرة الوزارة توزع اكثر من 48 الف لترا من مادة النفط الابيض بين النازحين في دهوك والسليمانية واربيل

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها نحو (30) الف لتر من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة في مخيم شاريا التابع لقضاء سميل بمحافظة دهوك بالتعاون مع شركة توزيع المنتوجات النفطية، فيما وزعت (14) الف لترا من النفط الابيض بين نازحي مخيم عربت في محافظة السليمانية، كما وزعت (4500) لترا من النفط الابيض بين نازحي مخيم الخازر في محافظة اربيل .

وأكدت الوزارة ان فرقها الميدانية وزعت خلال اليومين الماضيين مادة النفط الابيض بين (580) من العوائل النازحة في المخيمات .

وتأتي دفعات تجهيز مخيمات النازحين بالوقود انطلاقاً من حرص اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين والوزارة على تلبية حاجة الأسر النازحة في عموم محافظات البلاد من المشتقات النفطية .

يذكر ان وزيرة الهجرة قد ترأست اجتماعاً طارئا للجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين للاسراع بتجهيز جميع النازحين في المخيمات بمادة النفط الابيض.

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