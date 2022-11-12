بحضور نقيب الصحفيين …السوداني يعلن الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات



اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات.

وأكد السوداني خلال لقائه عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية. بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أنه “عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات”.

واوضح أن “رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية”.

من جهتهم، عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن “دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء”./انتهى ص

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