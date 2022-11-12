برئاسة الرئيس بارزاني.. اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني تعقد اليوم أول اجتماعاتها



تعقد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، أول اجتماعاتها برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال عضو اللجنة هيوا كيلاني في تصريح متلفز ، إن الاجتماع الذي يترأسه الرئيس بارزاني سيتمحور حول الخطوط العامة لسياسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد عقد مؤتمره الرابع عشر.

كما سيناقش اجتماع اللجنة المركزية انتخاب من 15 إلى 17 من أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وحول إجراءات الانتخاب، أوضح كيلاني أن جميع أعضاء اللجنة المركزية لهم الحق في الترشح لعضوية المكتب السياسي للحزب إضافة إلى حقهم في التصويت.

وحول علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأطراف السياسية، أشار إلى أن إحدى المسائل الجدية التي يضطلع بها الحزب بعد انتهاء مؤتمره هو تعزيز أواصر العلاقات مع جميع القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني الجاري مؤتمره الرابع عشر في دهوك بنجاح، وجرى خلاله إعادة انتخاب الرئيس بارزاني رئيساً للحزب، واختيار نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين له.

كما تم اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب (مجلس القيادة سابقاً)، المؤلف من 51 عضواً، حيث عُين 10 منهم عن طريق التزكية عبر الاختيار المباشر، فيما انتخب الـ41 الآخرون من خلال الاقتراع حيث تنافس 129 مرشحاً على تلك المقاعد.

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