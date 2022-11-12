توقعات باحداث شغب واضطرابات بعد صدور نتائج الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الامريكية

بيان صحفى

توقع الباحث والمحلل السياسى زيدان القنائى المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية للدراسات بالشرق الاوسط اندلاع عمليات شغب واسعة بمختلف الولايات الامريكية واضطرابات ضخمة بعد صدور نتائج الانتخابات النصفية الامريكية

واكد ان ترامب سوف يكون له دور كبير وسبب وطرف ساخن في الأحداث الأمريكية الداخلية والخارجية القادمة بعد صدور نتائج الإنتخابات النصفية

واشار ان حالة من الترقب تشهدها الولايات الامريكية بانتظار اعلان نتائج الانتخابات النصفية الامريكية التى قد تكون اخر انتخابات ديمقراطية بالولايات المتحدة

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