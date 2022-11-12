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عالية نصيف تحذّر من محاولة “شخص فاسد” الحصول على منصب كبير في الكهرباء مقابل رشوة ضخمة


حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من محاولات “شخص فاسد” في وزارة الكهرباء الحصول على منصب وكيل الانتاج في الوزارة من خلال قيامه بدفع رشوة 14 مليون دولار لأحد المقربين من شخصية مهمة.

وقالت في بيان اليوم :” ان المدعو (و.خ.ح) الذي سبق ونشرنا بيانات كثيرة عن فساده خلال السنوات الماضية، دفع مبلغ 14 مليون دولار لمقربين من شخصية مهمة مقابل حصوله على منصب وكيل الإنتاج في وزارة الكهرباء ، رغم انه مهندس مكننة زراعية بوثيقة مزورة، علماً بأن هذا الشخص هو شقيق لارهابيين تمت إدانتهما بتفجير ابراج الطاقة بهدف اعادة تشييدها من قبل مكاتب وشركات اهلية “.

وشددت نصيف على ” ضرورة فتح تحقيق حول هذه القضية من قبل وزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام ومراجعة سجل فساد هذا الشخص وعلاقته بشركة / اوراسكوم / ومحاولاته السابقة لاستخدام شركة سيمنز غطاء في تأهيل محطة بيجي، علماً بأن الأسماء الحقيقية والوثائق موجودة لدينا، ونطالب باعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً “.

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