قراءة في نتائج الانتخابات النصفية الامريكية

انتهت الانتخابات النصفية لتجديد نصف عضوية مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس الشيوخ وفق قوانين الديمقراطية الاميركية ( التي تم وضعها بذكاء قبل 240 عاما تقريبا وتهدف الى تجديد الدماء في السلطات التشريعية لممارسة ضغط اكبر واجبار السلطة التنفيذية ،التي مارست السلطة لسنتين، لتقديم سياسات وانجاز افضل خلال السنتين القادمة المتبقية، وعليه غالبا ماتفوز المعارضة في هذه الانتخابات التجديدية النصفية).

اضافة ان الانتخابات النصفية هي ليست فقط لأعضاء الكونغرس بغرفتيه، بل للانتخاب المباشر من السكان لحكام الولايات، ورؤساء البلديات والبوليس والقضاء في الولاية ومجلسها التشريعي، فهؤلاء لايعينون من حكام الولايات بل ينتخبون من السكان، وهذه ايضا واحدة من نقاط القوة في الديمقراطية الاميركية لمنع استخدام والاستفراد بالسلطة لحزب او حاكم لولاية.

كانت هذه الانتخابات مميزة ، حيث شهدت تغطيات دولية هائلة، رغم انها كالعادة محلية وجرت بشعارات محلية تقليدية (ارتفاع التضخم، والجريمة ، والهجرة كما طرحها اليمين كالعادة، واليسار حول رفع المستوى المعاشي والتعليم والصحة والمناخ ).

ان سبب الاهتمام بهذه الانتخابات هو الخطرالقادم على السياسة الداخلية والخارجية المرتقب من انتصار كاسح كان متوقعا للجناح القومي اليميني الذي يقوده دونالد ترامب ،امام ارتفاع نسبة التضخم ووكذلك ضعف شخصية بايدن كما استغله اليمين، الذي بفوزاتباعه وبسيطرته على غرفتي الكونغرس وحكام الولايات سيتمكن ترامب من تكبيل يدالرئيس بوقف تمويل اي تشريعات وقوانين داخلية جديدة يسارية التوجه يطرحه بايدن (وضع الدستور الامريكي التصرف بالمال العام بيد مجلس النواب وكبل يد الرئيس حتى ينال موافقته للحصول على تمويل لأي تشريع اومشروع تنفيذي ضمن معادلة تقاسم السلطات الذكي الذى اتى به دستور عام 1785 لمنع الديكتاتورية أولا، ولمنع أي سلطة تنفيذية من التصرف بالمال العام من غير موافقة نواب الشعب ).

ان سبب الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات ،التي ترفع شعارات محلية بحتة، هو انها ستؤثر على السياسة الخارحية من خلال مواقف الاعضاء الجدد في مجلسي النواب والشيوخ ، فهما مجلسان سياسيان بامتياز. وهناك ثلاثة نقاط خارجية هامة تدور المعارك حولها دون الاعلان عنها مباشرة وبأي شكل في الأنتخابات المحلية ، ولكن الجميع يعلم انها ضمن تصويته، وهذه النقاط هي تأثير صعود اليمين القومي في اميركا التي تقود العالم الحر ، وماسيسحبه ذلك من سلسلة ستجر لدعم صعود اليمين القومي الاوربي الى السلطة فيها، والثانية الموقف من الحرب الروسية في اوكرانيا حيث يميل اليمين الترامبوي للتناغم مع دغدغات بوتين “لكم اوروبا ولنا اوكرانيا” وهو مالايعارضه ترامب ،كونهما قومجيان روسي واميركي ، رغم انه لم يصرح به علنا خوفا من الرأي العام اولا، وحتى قرابة ثلث من اعضاء مجلس النواب من الجمهوريين ستصوت لصالح استمرار دعم اوكرانيا ولذلك حلم بفوز مرشحيه الذين اختارهم بعناية ظنا منه انه سيحصد ثلث مقاعد الديمقراطيين ولكنه لم ينجح، والثالث الموقف من الاتفاق النووي الايراني، حيث يقف اليمين الى عدم انجاز اي اتفاق دون تقليم مخالب ايات الله او قطعها ولو بالحرب معه، وهو موقف يجد دعما له حتى بين اوساط واسعة من اليسار، ولكن اليسار نفسه يتهم اليمين الترامبوي انه كاذب وسيقوم بصفقة مع ايات الله تحت اشراف بوتين ، وعكسه انه يريد توريط امريكا بحرب امبريالية جديدة طالما ناهض اليسار سابقاتها وتعهد امام الشعب الأمريكي بعدم التورط في استخدام القوة العسكرية لأغراض سياسية في العالم مجددا.

خاض الشعب الامريكي هذه الأنتخابات وسط هذه الخيارات الصعبة ، فهو من جهة يطالب بخفض التضخم الذي مثل اهم نقطة عند اهتمام الناخبين في اتخاذ قرارهم في التصويت (بنسبة 80%)، ولكنه بنفس الوقت لا يثق باليمين القومي واجندته الخفية وشعاراته القومية المتطرفة ،حيث عدا انه يرفضها فكريا، فهو يعي انها عربة يستخدمها للتسلق للسلطة، فمسألة الهجرة الغير مشروعة مثلا، والاجرام الناتج عنها كما يروج له اليمين القومي الترامبوي لم تنطل على الشعب الامريكي ، عكس اوروبا، ولم تنل الا اقل من 10% من الاهمية عند الناخبين، وهذا خير دليل على فشل الترامبوية كأيديولوجية قومية في الولايات المتحدة، رغم ان الترامبوية تجد لها صدى وتعاطف غير مفهوم في عالمنا العربي وخصوصا دول الخليج، وهو كالعادة اما سوء قراءة للمصالح ،او تلاقي المناهج الرجعية.

اتت نتائج هذه الانتخابات النصفية مخيبة لآمال ترامب بالاكتساح لمجلسي النواب والشيوخ، حيث نال الجمهوريون اغلبية ضئيلة ولازال ثلثها غير موالية كليا لشخصه او منهجه من نواب الاعتدال الجمهوري (المحافظين المعتدلين) ، وسيبقى مجلس الشيوخ للديمقراطيين رغم بقاءه متعادلا ولكن بصوت رئيسه نائبة الرئيس كامالا سيصوت ديمقراطيا، وأغلب حكام الولايات ديمقراطيين ، ومنه يمكن التلخيص: لقد خرج ترامب اضعف مما حلم به من اكتساح هائل للمجلسين.

انه الان وبعد الأنتخابات بقي دون ادوات تجعل عرقلته للديمقراطيين سهلة ، ولارجوعه للسلطة عام 2024 سيكون أمرا سهلا اذا لم يكن مستحيلا ، والسبب يكمن ان ناخبيه، ووفق تحليل مكوناتهم، لايمثلون التوجه العام للطبقة المتوسطة المتعلمة في اميركا، وللجيل الجديد والطلبة والشباب الامريكي المتنور باغلبه تحت سن 40 عاما الذين صوت 70% منهم لصالح الديمقراطيين وضد اليمين القومي الترامبوي، بينما اظهرت التحليلات ان انصاره هم الاقل تعليما من سكان الريف والطبقة العاملة الغيرمتعلمة في المدن الصناعية المتهالكة كما في اوهايو وميشيغان ، وكبار السن فوق 55عاما، والمتدينين المحافظين من الكنائس الانكليكانية الرجعية حيث صوت هؤلاء بنسبة 85% له.

ان هذه الانتخابات تظهر بوضوح قوة اليسار المعتدل الامريكي وشعبيته خصوصا بين الطلبة والشباب والمتعلمين والطبقة الوسطى من المجتمع، وهؤلاء رغم عدم اعجابهم ببايدن شخصيا ووقوفهم ضد سوء ادارته الاقتصادية بارتفاع التضخم، الا انهم يدركون بنفس الوقت ان القضايا الاقتصادية يمكن حلها وفق اليات اقتصادية معروفة ويمكن تجاوزها، وانهم ايضا قادرين على فرض بديل اكثر حيوية وشبابا من بايدن في انتخابات 2024 ، ولكن خطر اليمين القومي المتطرف الذي يقوده ترامب هو اكبر منهما، ولن يسمحوا به. انه خيار صعب ولكنهم اتخذوه بشجاعة ومنها الكثافة العالية للطلبة والشباب بتصويتهم هذه المرة، حيث عرف عن الشباب عدم انضباطهم للحضور للتصويت لليسار كما انضباط الكهول والمتدينين لليمين الذين يصطفون مع طلوع الشمس للتصويت.

لابد من تحية للديمقراطية الاميركية المتجذرة والتي فيها وزنا ةقيمة لصوت كل ناخب، ويعيها الناخب جيدا، كما ويعيها المرشحين الذين تراهم يركضون ليلا ونهارا لكسب المصوتين لهم بالحجة والحجة المقابلة، وجميعهم سواء يساريين او محافظين او يمينيين قوميين او دينيين هم معروفة اسماؤهم وسيرهم الشخصية وهوياتهم وافكارهم وتوجهاتهم ، فالامور امام وبيد الناخب ، أي بيد الشعب والجمهور، فلا شيئ خاف ، وليس كما يروج له ، انواع المؤدلجين في عالمنا العربي ( الاصوليين الاسلامويين من صنفيهم والقومجية والمتمركسين العرب) ، ،انها ديمقراطية مزيفة، ولو كانت كذلك مزيفة لما رأيتهم انفسهم يتابعونها كما تابعها بقية العالم ،مهرجانا شفافا للديمقراطية ،وخاض العالم مع الاميركيين معاركها رغم انهم بعيدين عنهم ، فهم يرونها كما هي احيانا معركتهم، بما لها وما عليها، والجميع يتعلم منها اصول ممارسة الديمقراطية وسبل الاصلاح الاجتماعي بالوسائل الديمقراطية الانتخابية.

د. لبيب سلطان- كاليفورنيا

10/11/2022

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