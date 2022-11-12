” مشاجرة صباحية بالايدي تحت المطر ” ..جامعة عراقية تفصل طلابا لهذا السبب



بعد ساعات من انتشار تسجيل فيديوي لمشاجرة طلابية بالايدي داخل الحرم الجامعي ، اليوم السبت ، تزامنا مع سقوط اولى موجات المطر للموسم الشتوي في بغداد والمحافظات ، قررت رئاسة جامعة المشرق الاهلية انزال عقوبات صارمة بحسب تعلميات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقررت رئاسة الجامعة ، فصل 9 طلاب اشتركوا في مشاجرة صباحية بالايدي اليوم السبت ، قيل ان سببها يعود الى علاقة عاطفية تربط احدهم بزميلة له كانت تعرضت للتعنيف من قبل زملاء اخرين لها في اروقة الحرم الجامعي.

وتضمنت القرارات ، فصل وترقين قيد طالب يدعى ” فائز ” ، وفصل طالب اخر يدعى ” حيدر” لمدة سنة واحدة ، وكذلك فصل سبعة طلاب اخرين لمدة شهر كامل ./انتهى5





تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط