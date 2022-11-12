Posted on by

” مشاجرة صباحية بالايدي تحت المطر ” ..جامعة عراقية تفصل طلابا لهذا السبب


بعد ساعات من انتشار تسجيل فيديوي لمشاجرة طلابية بالايدي داخل الحرم الجامعي ، اليوم السبت ، تزامنا مع سقوط اولى موجات المطر للموسم الشتوي في بغداد والمحافظات ، قررت رئاسة جامعة المشرق الاهلية انزال عقوبات صارمة بحسب تعلميات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقررت رئاسة الجامعة ، فصل 9 طلاب اشتركوا في مشاجرة صباحية بالايدي اليوم السبت ، قيل ان سببها يعود الى علاقة عاطفية تربط احدهم بزميلة له كانت تعرضت للتعنيف من قبل زملاء اخرين لها في اروقة الحرم الجامعي.

وتضمنت القرارات ، فصل وترقين قيد طالب يدعى ” فائز ” ، وفصل طالب اخر يدعى ” حيدر” لمدة سنة واحدة ، وكذلك فصل سبعة طلاب اخرين لمدة شهر كامل ./انتهى5

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close