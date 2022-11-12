Posted on by

” مشاكل الحمل والامراض النسائية”

الحلقة الرابعة في سلسلة محاضرات شهرية تنظمها ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ” بالتعاون مع ” مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني ” في إطار برنامج ” التوعية الصحيةا
ا
المحاضرات موجهة للجالية العراقية والعربية والشرق اوسطية و يقدمها اطباء عراقيون اخصائيون من الولايات الاسترالية المختلفة.

تشتمل كل محاضرة على عرض مبسط يمتد 20- 30 دقيقة تعقبها فقرة يجيب فيها الطبيب الاخصائي على كل الاسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة

تقدمها الزميلة د ميديا الياس -استشارية امراض النسائية والتوليد ٫ ملبورن – فيكتوريا

يديرها الزميل د عصام مطير ،استشاري أمراض القلب والباطنية – مستشفى وراكول ،فيكتوريا

بضيافة السيدة ناديا بوجاتي مسؤولة التطوير المجتمعي في مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني

الزمان : الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

رابط المحاضرة

https://us02web.zoom.us/j/86475754002

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close