” مشاكل الحمل والامراض النسائية”

الحلقة الرابعة في سلسلة محاضرات شهرية تنظمها ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ” بالتعاون مع ” مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني ” في إطار برنامج ” التوعية الصحيةا
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المحاضرات موجهة للجالية العراقية والعربية والشرق اوسطية و يقدمها اطباء عراقيون اخصائيون من الولايات الاسترالية المختلفة.
تشتمل كل محاضرة على عرض مبسط يمتد 20- 30 دقيقة تعقبها فقرة يجيب فيها الطبيب الاخصائي على كل الاسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة
تقدمها الزميلة د ميديا الياس -استشارية امراض النسائية والتوليد ٫ ملبورن – فيكتوريا
يديرها الزميل د عصام مطير ،استشاري أمراض القلب والباطنية – مستشفى وراكول ،فيكتوريا
بضيافة السيدة ناديا بوجاتي مسؤولة التطوير المجتمعي في مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني
الزمان : الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.
رابط المحاضرة
https://us02web.zoom.us/j/86475754002تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط