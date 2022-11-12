” مشاكل الحمل والامراض النسائية”

الحلقة الرابعة في سلسلة محاضرات شهرية تنظمها ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ” بالتعاون مع ” مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني ” في إطار برنامج ” التوعية الصحيةا

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المحاضرات موجهة للجالية العراقية والعربية والشرق اوسطية و يقدمها اطباء عراقيون اخصائيون من الولايات الاسترالية المختلفة.

تشتمل كل محاضرة على عرض مبسط يمتد 20- 30 دقيقة تعقبها فقرة يجيب فيها الطبيب الاخصائي على كل الاسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة

تقدمها الزميلة د ميديا الياس -استشارية امراض النسائية والتوليد ٫ ملبورن – فيكتوريا

يديرها الزميل د عصام مطير ،استشاري أمراض القلب والباطنية – مستشفى وراكول ،فيكتوريا

بضيافة السيدة ناديا بوجاتي مسؤولة التطوير المجتمعي في مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني

الزمان : الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

رابط المحاضرة

https://us02web.zoom.us/j/86475754002

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